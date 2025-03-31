快訊

好市多熟食區添新品！ 2款人氣台日小吃開賣「百元有找」

14片櫛瓜880元客人傻眼 牛五蔵聲明：虛心致歉「保留法律追訴權」

緬甸強震逾5千死傷…遺屬被迫街頭火化 遺體腐敗「死亡氣味」瀰漫

南市府與企業聯手 推庇護農藝工場蔬菜箱

中央社／ 台南31日電

台南市政府與熱心公益企業聯手，今天共同推廣蓮心園庇護農藝工場生產的蔬菜箱，由台南市長黃偉哲與庇護工場學員示範製作生菜捲餅教學，盼有更多消費者支持。

台南市政府與饗賓集團合作，今天於饗食天堂台南西門店舉辦推廣及義賣活動，行銷蓮心園庇護農藝工場生產的蔬菜箱，推薦身心障礙者以自然農法栽種出的優質蔬果。

黃偉哲致詞表示，蓮心園的蔬果不僅新鮮且營養豐富，適用於各種料理，也是消費者友善環境最佳選擇，希望社會大眾踴躍購買，以實際行動支持社會公益。

黃偉哲說，蓮心園長期在台南耕耘，尤其是用自然農法栽種收成的蔬果，雖然成本較高，但深受消費者喜愛，同時感謝饗賓集團長期關注弱勢族群，透過今日義賣拋磚引玉，讓蓮心園夥伴們感受來自社會各界溫暖，相信消費者會「一試成主顧」。

台南市政府勞工局提供資料指出，市府輔導蓮心園庇護農藝工場開拓多元行銷通路，包括透過黃偉哲代言推廣、媒合企業資源共同拍攝影片及義賣等方式，進行產品推廣，期盼讓更多人認識蓮心園，鼓勵社會各界支持以友善環境農法生產的蔬果。

勞工局指出，饗賓集團去年與台南市政府合作啟動影音數位行銷，拍攝料理節目推廣蓮心園庇護農藝工場農產品，今日不僅擺設蔬菜箱協助義賣，也安排黃偉哲與主廚、庇護員工一同製作生菜捲餅教學，爭取消費者支持。

消費者 黃偉哲

延伸閱讀

「2025 西港蛇燦生花‧旗遊金砂」 花旗木步道變身粉色大道

全中運聖火島內傳遞台南安平起跑 呼應「榮耀的起點」

台南將軍紅蘿蔔當季木棉爭豔辦「同樂會」 黃偉哲代言

FOCASA幾米馬戲樂園台南登場 市長黃偉哲：圓大家童年的夢

相關新聞

嘉市議員李奕德猝逝 老父悲責「落荒而逃」 引人鼻酸

嘉義市議員李奕德肝癌病逝，享年44歲。而李奕德病情急速惡化，發病才1個月，就突然驟逝；父親李漢仁在病榻痛罵「落荒而逃」引...

0121影響台南芒果恐減產 陳駿季承諾加快查估程序

立委郭國文邀請立委林俊憲、農業部長陳駿季、農會代表及果農，下午針對南化、玉井、楠西三區因為0121地震及低溫多雨，影響芒...

「2025 西港蛇燦生花‧旗遊金砂」 花旗木步道變身粉色大道

每到花季西港區金砂花旗木步道就搖身一變為浪漫粉色大道。30日臺南市西港區公所舉辦「2025 西港區花旗木活動-蛇燦生花‧旗遊金砂」開幕典禮，臺南市長黃偉哲特別出席與民眾熱情互動，並邀市民朋友趁即將到來

不捨清貧榮民遺眷單親扶養孩子 台南小東里里民各捐300湊10萬捐贈

42歲蘇姓榮民遺眷獨力扶養13歲女兒，因本身身體狀況不佳、有僵直性脊椎炎，每年都要換血一次，一個月僅能打零工賺取微薄收入...

台南這裡的綠肺被忽視 守護團體倡議部分區域轉型自然保護區

台南市文資處昨針對民團提案南山公墓登錄為文化景觀開公聽會，是保存還是拆除針鋒相對。守護團體今表示，資訊不透明、居民對環境...

看好親子旅遊市場 嘉縣推特色親子旅遊住宿

嘉義縣文化觀光局今天於中埔鄉詩情夢幻城堡民宿，舉辦嘉義縣旅宿業親子風格營造成果發表會。現場展示了8家旅宿業者如何巧妙融合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。