南市府與企業聯手 推庇護農藝工場蔬菜箱

台南市政府與熱心公益企業聯手，今天共同推廣蓮心園庇護農藝工場生產的蔬菜箱，由台南市長黃偉哲與庇護工場學員示範製作生菜捲餅教學，盼有更多消費者支持。

台南市政府與饗賓集團合作，今天於饗食天堂台南西門店舉辦推廣及義賣活動，行銷蓮心園庇護農藝工場生產的蔬菜箱，推薦身心障礙者以自然農法栽種出的優質蔬果。

黃偉哲致詞表示，蓮心園的蔬果不僅新鮮且營養豐富，適用於各種料理，也是消費者友善環境最佳選擇，希望社會大眾踴躍購買，以實際行動支持社會公益。

黃偉哲說，蓮心園長期在台南耕耘，尤其是用自然農法栽種收成的蔬果，雖然成本較高，但深受消費者喜愛，同時感謝饗賓集團長期關注弱勢族群，透過今日義賣拋磚引玉，讓蓮心園夥伴們感受來自社會各界溫暖，相信消費者會「一試成主顧」。

台南市政府勞工局提供資料指出，市府輔導蓮心園庇護農藝工場開拓多元行銷通路，包括透過黃偉哲代言推廣、媒合企業資源共同拍攝影片及義賣等方式，進行產品推廣，期盼讓更多人認識蓮心園，鼓勵社會各界支持以友善環境農法生產的蔬果。

勞工局指出，饗賓集團去年與台南市政府合作啟動影音數位行銷，拍攝料理節目推廣蓮心園庇護農藝工場農產品，今日不僅擺設蔬菜箱協助義賣，也安排黃偉哲與主廚、庇護員工一同製作生菜捲餅教學，爭取消費者支持。