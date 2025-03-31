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0121影響台南芒果恐減產 陳駿季承諾加快查估程序
立委郭國文邀請立委林俊憲、農業部長陳駿季、農會代表及果農，下午針對南化、玉井、楠西三區因為0121地震及低溫多雨，影響芒果產量及後續農會建物復原辦座談會，並到附近果園察看。
陳駿季當場回應目前各區回報災損預估已達到20%災損補助線，會立刻指示改良場統計各區狀況，以專家會議方式審核，減少後續行政公告時間，讓農民在最快時間得到照顧。
有出席農民稱去年溫差大，芒果產量差，沒想到今年碰上地震，在3月中發現第一期果樹雖有開花但著果率不佳成了空包彈，荔枝、龍眼等果樹也有類似問題，便找上在地立委陳情，「非常感謝郭國文連續兩年找農業部長第一時間南下處理」。
郭國文表示，地震加上天氣雙重因素對山區農業發展影響非常大，一般芒果授粉結果需在約25℃，今年一、二月台南月均溫才17度，「用科學數據推論」目前第二三期著果率、結實率會下滑，產量數字也不樂觀，因此與林俊憲辦農民座談「針對收成減少風險超前部署」，希望將損失減到最小，找來部長親自報告天然災害補助方向，讓農民們能夠安心。
林俊憲說，山區行政人力因處理地震復原嚴重不足，導致災損回報速度效率慢，要求農業部考量地震因素從速處理。
郭國文也向在場農會代表說，0121楠西地震造成農會辦公建物、糧倉庫、超市設備受損嚴重，已經獲得行政院長卓榮泰承諾專案處理，陳駿季現場宣布將會分兩階段處理，優先處理臨時辦公處所讓農政量能延續，二階段修繕重建設計會全力輔導並編列專案預算支持，讓地方農業秩序能夠恢復。
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