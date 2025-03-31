快訊

鍾文智落跑怎究責？ 高院受命法官陳勇松、審判長邱忠義送法評會

僅認交往1年！金秀賢揭斷聯金賽綸始末 淚訴「她很痛苦但已有新男友」

陸配恩綺離境期限將屆 率先現身松機將搭「這班飛機」

聽新聞
0:00 / 0:00

0121影響台南芒果恐減產 陳駿季承諾加快查估程序

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南有農民說芒果會大減產，立委郭國文找來農業部長陳駿季會勘，陳承諾加快查估程序。圖／立委郭國文提供
台南有農民說芒果會大減產，立委郭國文找來農業部長陳駿季會勘，陳承諾加快查估程序。圖／立委郭國文提供

立委郭國文邀請立委林俊憲、農業部長陳駿季、農會代表及果農，下午針對南化、玉井、楠西三區因為0121地震及低溫多雨，影響芒果產量及後續農會建物復原辦座談會，並到附近果園察看。

陳駿季當場回應目前各區回報災損預估已達到20%災損補助線，會立刻指示改良場統計各區狀況，以專家會議方式審核，減少後續行政公告時間，讓農民在最快時間得到照顧。

有出席農民稱去年溫差大，芒果產量差，沒想到今年碰上地震，在3月中發現第一期果樹雖有開花但著果率不佳成了空包彈，荔枝、龍眼等果樹也有類似問題，便找上在地立委陳情，「非常感謝郭國文連續兩年找農業部長第一時間南下處理」。

郭國文表示，地震加上天氣雙重因素對山區農業發展影響非常大，一般芒果授粉結果需在約25℃，今年一、二月台南月均溫才17度，「用科學數據推論」目前第二三期著果率、結實率會下滑，產量數字也不樂觀，因此與林俊憲辦農民座談「針對收成減少風險超前部署」，希望將損失減到最小，找來部長親自報告天然災害補助方向，讓農民們能夠安心。

林俊憲說，山區行政人力因處理地震復原嚴重不足，導致災損回報速度效率慢，要求農業部考量地震因素從速處理。

郭國文也向在場農會代表說，0121楠西地震造成農會辦公建物、糧倉庫、超市設備受損嚴重，已經獲得行政院長卓榮泰承諾專案處理，陳駿季現場宣布將會分兩階段處理，優先處理臨時辦公處所讓農政量能延續，二階段修繕重建設計會全力輔導並編列專案預算支持，讓地方農業秩序能夠恢復。

台南有農民說芒果會大減產，立委郭國文找來農業部長陳駿季會勘，陳承諾加快查估程序。圖／郭國文提供
台南有農民說芒果會大減產，立委郭國文找來農業部長陳駿季會勘，陳承諾加快查估程序。圖／郭國文提供
台南有農民說芒果會大減產，立委郭國文找來農業部長陳駿季會勘，陳承諾加快查估程序。圖／郭國文提供
台南有農民說芒果會大減產，立委郭國文找來農業部長陳駿季會勘，陳承諾加快查估程序。圖／郭國文提供
台南有農民說芒果會大減產，立委郭國文找來農業部長陳駿季會勘，陳承諾加快查估程序。圖／立委郭國文提供
台南有農民說芒果會大減產，立委郭國文找來農業部長陳駿季會勘，陳承諾加快查估程序。圖／立委郭國文提供
台南有農民說芒果會大減產，立委郭國文找來農業部長陳駿季會勘，陳承諾加快查估程序。圖／郭國文提供
台南有農民說芒果會大減產，立委郭國文找來農業部長陳駿季會勘，陳承諾加快查估程序。圖／郭國文提供
台南有農民說芒果會大減產，立委郭國文找來農業部長陳駿季會勘，陳承諾加快查估程序。圖／郭國文提供
台南有農民說芒果會大減產，立委郭國文找來農業部長陳駿季會勘，陳承諾加快查估程序。圖／郭國文提供
台南有農民說芒果會大減產，立委郭國文找來農業部長陳駿季會勘，陳承諾加快查估程序。圖／郭國文提供
台南有農民說芒果會大減產，立委郭國文找來農業部長陳駿季會勘，陳承諾加快查估程序。圖／郭國文提供

地震 農會 農民

延伸閱讀

林俊憲新書「憲在台南」 透過美食書寫人與故事

推薦林俊憲美食新書 賴清德影片現聲「他已為台南準備好了」

大罷免二階連署難度高 林俊憲：民進黨最該有危機意識

撥補農業基金遭刪 陳駿季：恐影響救災需先借支

相關新聞

白沙屯媽祖加持火龍果麵線 澐軒私藏坊贈雲林家扶戶呷平安

虎尾鎮原本經營烘焙坊的李壽郎、黃鳳夫婦，多年來堅持食安，7年前在元長種植有機火龍果，堅持以自然農法不用藥和化肥，從農業門...

0121影響台南芒果恐減產 陳駿季承諾加快查估程序

立委郭國文邀請立委林俊憲、農業部長陳駿季、農會代表及果農，下午針對南化、玉井、楠西三區因為0121地震及低溫多雨，影響芒...

「2025 西港蛇燦生花‧旗遊金砂」 花旗木步道變身粉色大道

每到花季西港區金砂花旗木步道就搖身一變為浪漫粉色大道。30日臺南市西港區公所舉辦「2025 西港區花旗木活動-蛇燦生花‧旗遊金砂」開幕典禮，臺南市長黃偉哲特別出席與民眾熱情互動，並邀市民朋友趁即將到來

不捨清貧榮民遺眷單親扶養孩子 台南小東里里民各捐300湊10萬捐贈

42歲蘇姓榮民遺眷獨力扶養13歲女兒，因本身身體狀況不佳、有僵直性脊椎炎，每年都要換血一次，一個月僅能打零工賺取微薄收入...

台南這裡的綠肺被忽視 守護團體倡議部分區域轉型自然保護區

台南市文資處昨針對民團提案南山公墓登錄為文化景觀開公聽會，是保存還是拆除針鋒相對。守護團體今表示，資訊不透明、居民對環境...

看好親子旅遊市場 嘉縣推特色親子旅遊住宿

嘉義縣文化觀光局今天於中埔鄉詩情夢幻城堡民宿，舉辦嘉義縣旅宿業親子風格營造成果發表會。現場展示了8家旅宿業者如何巧妙融合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。