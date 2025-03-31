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不捨清貧榮民遺眷單親扶養孩子 台南小東里里民各捐300湊10萬捐贈

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
42歲蘇姓榮民遺眷獨力扶養13歲女兒，因本身身體狀況不佳、有僵直性脊椎炎，每年都要換血一次，一個月僅能打零工賺取微薄收入，與女兒住在不到5坪的套房。記者袁志豪／翻攝
42歲蘇姓榮民遺眷獨力扶養13歲女兒，因本身身體狀況不佳、有僵直性脊椎炎，每年都要換血一次，一個月僅能打零工賺取微薄收入，與女兒住在不到5坪的套房。記者袁志豪／翻攝

42歲蘇姓榮民遺眷獨力扶養13歲女兒，因本身身體狀況不佳、有僵直性脊椎炎，每年都要換血一次，一個月僅能打零工賺取微薄收入，與女兒住在不到5坪的套房；台南市榮民服務處認養她的孩子，每月提供3000元補助，期望能協助度過難關。

蘇姓榮民遺眷的吳姓丈夫均是中華民國國民，吳是空軍上士退伍，但因服務年資未滿20年，雖有榮民資格，卻沒有退休俸；丈夫過世後，蘇女獨力扶養13歲女兒，僅靠幫孩子課後輔導，每個月賺取約1萬元收入，加上中低收入補助，支付租金後，常常入不敷出。

45歲林姓婦人也是陳姓陸軍上尉榮民遺眷，均是我國國人，同樣是中低收入戶、沒有退休俸，獨力扶養9歲女兒；去年女兒車禍骨折，她每天在家陪伴，到處接家庭代工付房租維生。她身體健康，生性樂觀、開朗，努力要將孩子照顧長大。

台南市榮民服務處關懷家境清貧的榮民遺孤，認養她們的孩子，每月提供3000元補助，希望讓失怙的榮民遺孤能安心向學；若有收到各界提供的生活物資，也會優先捐贈給關懷對象，儘量幫助她們生活無虞。

小東里里長余天翔本身也是上校退伍，自從得知榮民遺孤的狀況，十分不捨，號召里民每人每月300元，本月20日總共集資10萬元捐助給榮服處。另外，近日兒童節將至，屆時余在里上發起義賣高麗菜活動，義賣所得同樣將捐助榮服處遺孤。

余天翔也引薦台南市社團法人淨緣慈善會總幹事徐士媛、會監事吳采融，今天拜訪榮服處處長王國能後，表示榮民弟兄為國從軍，淨緣慈善會秉持關懷老弱孤寡與弱勢，願意認養3位遺孤，透過拋磚引玉，期望激起社會各界的愛。

榮服處服務組長李全順指出，許多國軍弟兄年輕時入伍，因未習得一技之長，學歷也高不成、低不就，退伍後在外面工作很不容易、十分辛苦，部分家庭經濟狀況不佳；若在工作、經濟等壓力下提前離世，遺眷、遺孤即陷入困境。

王國能表示，榮民遺孤雖然失去一部分依靠，但透過社會愛心善舉，讓他們能感受到溫暖與支持，期待能有更多愛心人士共同參與認養行動，讓每一位善心人士都能成為他們人生旅途中的光亮，為社會帶來更多溫暖與希望。

台南市社團法人淨緣慈善會總幹事徐士媛、會監事吳采融拜訪榮服處處長王國能，認養3位榮民遺孤。記者袁志豪／翻攝
台南市社團法人淨緣慈善會總幹事徐士媛、會監事吳采融拜訪榮服處處長王國能，認養3位榮民遺孤。記者袁志豪／翻攝
小東里里長余天翔自從得知榮民遺孤的狀況，十分不捨，號召里民每人每月300元，本月20日集資10萬元捐助給榮服處。記者袁志豪／翻攝
小東里里長余天翔自從得知榮民遺孤的狀況，十分不捨，號召里民每人每月300元，本月20日集資10萬元捐助給榮服處。記者袁志豪／翻攝

榮民 認養

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