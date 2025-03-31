台南這裡的綠肺被忽視 守護團體倡議部分區域轉型自然保護區

台南市文資處昨針對民團提案南山公墓登錄為文化景觀開公聽會，是保存還是拆除針鋒相對。守護團體今表示，資訊不透明、居民對環境問題的不滿，使得不同立場間的衝突加劇，認為要解決問題，需透過文化保存、環境整頓、生態保護綜合策略，並倡議部分區域轉型為自然保護區，讓南山真正活起來，成為歷史、文化、環境共存共榮的典範。

守護團體指出，南山公墓要登錄為文化景觀，遇到的現實困境是在地居民的現實考量、生態價值被忽視以及短視的問題。公墓長期缺乏維護的墓園，雜草叢生、蚊蟲孳生，甚至影響到鄰近社區的健康安全，導致居民對「文化保存」產生疑慮。鄰近的火化場排放汙染物，影響空氣品質，居民健康風險增加，卻未獲得相應的補償或改善措施，應提升排放標準，改善空氣品質，非反過來限縮文化保存的可能性。

南山有豐富的生態系統，可作為都市綠肺，但缺乏整體規畫，未被納入城市的生態保護政策中。若公墓被拆除改建，將造成綠地喪失、生態系統崩壞，導致更多環境問題，如熱島效應加劇、物種棲地消失等，可透過「公墓公園化」模式，將部分區域轉型為自然保護區，確保都市綠肺功能不被開發犧牲。

守護團體認為，南山公墓反映了台灣社會的發展脈絡，擁有重要的教育與文化價值。如同世界著名的歷史公墓，如巴黎拉雪茲神父公墓、日本青山靈園，南山有潛力轉型為具文化價值的歷史空間，提升城市形象。

守護團體建議，啟動環境改善，扭轉居民刻板印象，包含雜草整理、改善排水系統、加強病媒防治等問題；以及設置步道與照明，讓公墓成為開放空間，而非封閉危險區域。由政府、居民、文化團體共同組成「南山公墓維護委員會」，確保長期管理，而非短期清理後放任荒廢。

守護團體也建議將公墓部分區域轉型為生態保護區，維持都市綠地，並設置解說導覽，提升居民對自然環境的認識與認同感。限制周邊開發，避免破壞生態，透過環評機制確保未來都市規畫不會影響南山公墓的環境功能，鼓勵居民參與公墓環境維護與導覽，創造就業機會，並結合學校教育與社區活動，發展成生態教育基地，而非被遺忘的歷史遺跡。