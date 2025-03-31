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看好親子旅遊市場 嘉縣推特色親子旅遊住宿

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣旅宿業者融合親子友善元素，創造出獨具特色的住宿環境，推動嘉義縣親子產業發展。記者李宗祐／攝影
嘉義縣旅宿業者融合親子友善元素，創造出獨具特色的住宿環境，推動嘉義縣親子產業發展。記者李宗祐／攝影

嘉義縣文化觀光局今天於中埔鄉詩情夢幻城堡民宿，舉辦嘉義縣旅宿業親子風格營造成果發表會。現場展示了8家旅宿業者如何巧妙融合親子友善元素，創造出獨具特色的住宿環境，推動嘉義縣親子產業發展。縣長翁章梁表示，親子旅遊是嘉義未來要走的方向，進而成為嘉義旅遊特色。

縣長翁章梁表示，為推動嘉義縣親子旅遊產業的發展，縣府特別推出以親子友善旅宿為主題的改造計畫，目的在為親子家庭提供更舒適且富有教育意義的住宿環境。計畫針對每家旅宿的特色與需求，進行專屬設計改造，並加入親子友善設施，如遊樂區、教育互動區及精緻的親子房型，提升旅宿空間的親子友善度。

嘉義縣去年度推出「親子友善空間輔導計畫」，將「親子友善空間」作為計畫的核心，並選擇了8家優質旅宿業者進行改造與輔導，包括光影民宿、天一民宿、湛藍海寓民宿、行滿民宿、徐徐民宿、詩情夢幻城堡民宿、出水茶旅民宿和阿里山月灣Villa，這些旅宿都專為親子家庭提供友善服務；例如行滿民宿增設充滿童趣的跳格子遊戲區，讓孩子們在玩樂中釋放無窮活力；出水茶旅民宿則推出製作茶凍的DIY體驗活動，讓親子共同參與，增進家庭互動和合作的樂趣。此次計畫還從空間設計、親子友善設施、服務提升到行銷策略等四大面向進行全方位輔導，幫助業者全面升級服務質量。

專業輔導團隊將親子元素與業者創意相結合，並根據當地文化特色與親子需求，創建多元化的遊樂設施，展現嘉義縣在親子旅宿領域的創新精神與活力。這項計畫不僅為親子家庭提供理想的度假場所，也進一步促進了嘉義縣親子旅遊產業的快速發展。

文化觀光局表示，縣府自2019年起推出旅宿風格營造輔導計畫，專注於協助業者進行營業空間的優化與創新改造，並引入專業顧問及設計團隊資源，全方位提升旅宿的經營環境。隨著旅遊市場需求的演變，自2024年度起，縣府將親子旅遊市場納入重點發展方向，專門針對親子友善空間進行設計與改造，並藉此提升嘉義縣旅宿業者的整體服務品質。透過巧妙的空間規劃和親子友善設施的引入，不僅提升住宿環境的舒適度與教育性，還讓業者在經營理念與實際操作上更具方向性。

今年度縣府將協助業者進行親子風格改造升級，補助金額最高40萬元，輔導在競爭激烈的親子市場中脫穎而出，為親子家庭提供更加優質的住宿體驗，促使嘉義縣的親子旅遊市場邁向更高層次的發展。

嘉義縣旅宿業親子風格營造成果發表會，業者巧妙融合親子友善元素，創造出獨具特色的住宿環境。記者李宗祐／攝影
嘉義縣旅宿業親子風格營造成果發表會，業者巧妙融合親子友善元素，創造出獨具特色的住宿環境。記者李宗祐／攝影
嘉義縣旅宿業者巧妙融合親子友善元素，創造出獨具特色的住宿環境，推動嘉義縣親子產業發展。記者李宗祐／攝影
嘉義縣旅宿業者巧妙融合親子友善元素，創造出獨具特色的住宿環境，推動嘉義縣親子產業發展。記者李宗祐／攝影
嘉義縣文化觀光局今天舉辦嘉義縣旅宿業親子風格營造成果發表會，縣長翁章梁（左五）為首波8家業者頒發親子旅遊標章。記者李宗祐／攝影
嘉義縣文化觀光局今天舉辦嘉義縣旅宿業親子風格營造成果發表會，縣長翁章梁（左五）為首波8家業者頒發親子旅遊標章。記者李宗祐／攝影
嘉義縣文化觀光局今天於中埔鄉詩情夢幻城堡民宿，舉辦嘉義縣旅宿業親子風格營造成果發表會。記者李宗祐／攝影
嘉義縣文化觀光局今天於中埔鄉詩情夢幻城堡民宿，舉辦嘉義縣旅宿業親子風格營造成果發表會。記者李宗祐／攝影

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