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守護偏鄉醫療 阿里山里佳衛生室歷17次招標終啟動重建

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉里佳衛生室重建歷經17次流標，今天順利舉行重建工程敲磚祈福。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉里佳衛生室重建歷經17次流標，今天順利舉行重建工程敲磚祈福。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣最偏遠的山區醫療據阿里山鄉里佳衛生室因建築老舊經評估急需重建，但因原物料、工資及運輸等題，歷經17次招標，今天重建工程總算舉行敲磚祈福儀式，重建期間里佳衛生室將暫移至里佳社區多功能活動中心，持續提供醫療服務。新建工程基地面積25坪，總經費875萬元，預計2026年完工。

里佳部落位於阿里山鄉最深處是嘉義縣最偏遠的山區醫療據點，建築物已歷35年，經評估急需要重建，但是近年來原物料、工資高漲加上位置偏遠運輸成本考量，使得重建工程流標17次。縣長翁章梁重視山區醫療，向衛福部爭取補助款252萬2160元，縣府籌措挹注622萬7840元，才能讓重建工程順利進行。

衛生局長趙紋華表示，山區幅員廣大，縣府團隊積極向中央爭取各部落衛生室重建經費，山美衛生室今年已完工運作，也將著手來吉、豐山及十字等衛生室重建，提升鄉民就醫品質與便利性，並持續結合健保署IDS計畫，提供阿里山鄉各村巡迴醫療。

重建工程今天由衛生局長趙紋華、嘉基與聖馬2家醫院代表及地方仕紳舉行重建工程敲磚祈福儀式，重建期間里佳衛生室將暫移至里佳社區多功能活動中心，持續醫療服務。

里佳衛生室由阿里山鄉衛生所結合聖馬爾定醫院團隊提供醫療服務，重建工程可改善原鄉衛生室就醫環境，提供更優質的醫療服務，守護原鄉民眾健康。

嘉義縣阿里山鄉里佳衛生室重建工程開工典禮，原住民耆老為工程舉行祈福儀式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉里佳衛生室重建工程開工典禮，原住民耆老為工程舉行祈福儀式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局長趙紋華（右二）與地方民代一同為重建工程敲磚祈福。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局長趙紋華（右二）與地方民代一同為重建工程敲磚祈福。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉里佳衛生室重建工程建歷經17次流標，今天順利舉行重建工程敲磚祈福。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉里佳衛生室重建工程建歷經17次流標，今天順利舉行重建工程敲磚祈福。圖／嘉義縣政府提供

衛生局 阿里山

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