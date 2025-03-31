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「2025 西港蛇燦生花‧旗遊金砂」 花旗木步道變身粉色大道

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

每到花季西港區金砂花旗木步道就搖身一變為浪漫粉色大道。30日臺南市西港區公所舉辦「2025 西港區花旗木活動-蛇燦生花‧旗遊金砂」開幕典禮，臺南市長黃偉哲特別出席與民眾熱情互動，並邀市民朋友趁即將到來的連假來金砂欣賞這片絢爛的花海。

黃偉哲市長表示，西港金砂的花旗木花季現在正要開始，今年不只有花旗木，旁邊還有整片的波斯菊花海。最近臺南從白河、將軍的木棉花開始，到學甲的蜀葵花、西港的花旗木，各色花卉逐一盛開，也宣告臺南的花季正式開始，歡迎大家趁連假來臺南賞花，順便品嘗臺南的風味小吃。

西港區長李鴻裕表示，西港不僅有美麗的自然景觀，還有深厚的文化底蘊，是一個值得大家探訪的好地方。期待今年的花季能吸引更多的遊客，進一步提升西港的知名度和影響力，讓這片土地的美景和文化能夠被更多人所認識和珍惜。

聚傳媒

臺南 花旗木 黃偉哲

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