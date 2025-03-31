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提高觀光誘因 嘉縣輔導8家旅宿打造親子友善空間

中央社／ 嘉義縣31日電

嘉縣府113年推出親子友善空間輔導計畫，輔導8家旅宿業者營造親子友善風格，今天舉行成果發表；縣長翁章梁說，輔導計畫創造特殊觀光景點，提高父母帶孩子到嘉義觀光誘因。

嘉義縣文化觀光局「親子友善空間輔導計畫」將「親子友善空間」作為計畫核心，從空間設計、親子友善設施、服務提升到行銷策略4大面向助業者全面升級，今天在詩情夢幻城堡民宿舉行成果發表會，翁章梁頒贈示範點認證標章給8家旅宿業者。

翁章梁致詞表示，參加輔導計畫的業者除可獲得空間改造方面補助，縣府還會協助宣傳；旅宿業親子風格營造是人為創造的特殊觀光景點，讓嘉義除天然美景吸睛外，還多了親子風格旅宿吸引大小朋友來「嘉」玩。

文觀局表示，縣府114年度將持續協助旅宿業者進行親子風格改造升級，補助金額最高新台幣40萬元，歡迎有意願業者參加。

文觀局指出，獲得今年縣府親子風格旅宿示範點認證8家業者，包括光影民宿、天一民宿、湛藍海寓民宿、行滿民宿、徐徐民宿、詩情夢幻城堡民宿、出水茶旅民宿及阿里山月灣Villa，專為親子家庭提供友善服務。

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