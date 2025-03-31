白沙屯媽祖加持火龍果麵線 澐軒私藏坊贈雲林家扶戶呷平安

虎尾鎮原本經營烘焙坊的李壽郎、黃鳳夫婦，多年來堅持食安，7年前在元長種植有機火龍果，堅持以自然農法不用藥和化肥，從農業門外漢轉身為有機果農；再結合原有烘焙專業技術，開發火龍果系列產品，為宏揚白沙屯媽祖仁濟精神，今天將首批400包「白媽」加持過的火龍果麵線分享給雲林受扶家庭呷健康呷平安。

李壽郎、黃鳳夫婦經營烘焙坊長達22年，以牛軋糖、傳統糕餅和吐司贏得好口碑，原本一直重視食安的他，10多年前鑑於毒澱粉、黑心油嚴重衝擊食安和食品業，當年幸好還有諸多顧客支持，讓他們更感安心食材最為重要。

黃鳳說，7年前和老公利用在元長一筆閒置10多年田地，開始學習務農，決心體現從農田到餐桌的「全食安」，當年兩人還一起去上農民大學，汲取更多農業新知，並四處向農友請益，農稼一切從頭做起，

李壽郎表示，所種兩分地火龍果，堅持不噴灑化肥、農藥，以自然農法培植，雖常爬滿蝸牛、土壤也都是蚯蚓，但他認為這都是大自然餽贈，他都用手移除昆蟲，為讓民眾吃得安心，也取得有機驗證公司的認證。

黃鳳說，因他們是烘焙起家，種出有機無毒的火龍果，結合烘焙技術陸續研發出火龍果吐司、果乾、饅頭等，今年更開發火龍果麵線，果實和果皮含豐富營養，但含細籽光要打成汁就很不容易，最近終能產出好吃營養的火龍果麵線。