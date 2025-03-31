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白沙屯媽祖加持火龍果麵線 澐軒私藏坊贈雲林家扶戶呷平安

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾鎮澐軒私藏坊負責人黃鳳和老公自行栽種火龍果，生產充滿喜氣又營養的紅麵線，經白沙屯媽祖加持，今天捐贈給雲林家扶中心讓受扶戶呷平安呷健康。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮澐軒私藏坊負責人黃鳳和老公自行栽種火龍果，生產充滿喜氣又營養的紅麵線，經白沙屯媽祖加持，今天捐贈給雲林家扶中心讓受扶戶呷平安呷健康。記者蔡維斌／攝影

虎尾鎮原本經營烘焙坊的李壽郎、黃鳳夫婦，多年來堅持食安，7年前在元長種植有機火龍果，堅持以自然農法不用藥和化肥，從農業門外漢轉身為有機果農；再結合原有烘焙專業技術，開發火龍果系列產品，為宏揚白沙屯媽祖仁濟精神，今天將首批400包「白媽」加持過的火龍果麵線分享給雲林受扶家庭呷健康呷平安。

李壽郎、黃鳳夫婦經營烘焙坊長達22年，以牛軋糖、傳統糕餅和吐司贏得好口碑，原本一直重視食安的他，10多年前鑑於毒澱粉、黑心油嚴重衝擊食安和食品業，當年幸好還有諸多顧客支持，讓他們更感安心食材最為重要。

黃鳳說，7年前和老公利用在元長一筆閒置10多年田地，開始學習務農，決心體現從農田到餐桌的「全食安」，當年兩人還一起去上農民大學，汲取更多農業新知，並四處向農友請益，農稼一切從頭做起，

李壽郎表示，所種兩分地火龍果，堅持不噴灑化肥、農藥，以自然農法培植，雖常爬滿蝸牛、土壤也都是蚯蚓，但他認為這都是大自然餽贈，他都用手移除昆蟲，為讓民眾吃得安心，也取得有機驗證公司的認證。

黃鳳說，因他們是烘焙起家，種出有機無毒的火龍果，結合烘焙技術陸續研發出火龍果吐司、果乾、饅頭等，今年更開發火龍果麵線，果實和果皮含豐富營養，但含細籽光要打成汁就很不容易，最近終能產出好吃營養的火龍果麵線。

長期來一直投入白沙屯媽祖信仰的黃鳳，透過雲林白沙屯媽祖至善協會將所產大批火龍果麵線送往通宵拱天宮白沙屯媽祖加持並將與香客結緣，今天特在雲林縣議長也是家扶委員黃凱見證下，將400份麵線捐給雲林家扶中心。希望讓大家吃得安心又健康。

虎尾鎮澐軒私藏坊負責人黃鳳（右）自行栽種火龍果，生產充滿喜氣又營養的紅麵線，經白沙屯媽祖加持，今天捐贈給雲林家扶中心讓受扶戶呷平安呷健康。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮澐軒私藏坊負責人黃鳳（右）自行栽種火龍果，生產充滿喜氣又營養的紅麵線，經白沙屯媽祖加持，今天捐贈給雲林家扶中心讓受扶戶呷平安呷健康。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮澐軒私藏坊負責人黃鳳和老公自行栽種火龍果，生產充滿喜氣又營養的紅麵線，經白沙屯媽祖加持，今天捐贈給雲林家扶中心讓受扶戶呷平安呷健康。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮澐軒私藏坊負責人黃鳳和老公自行栽種火龍果，生產充滿喜氣又營養的紅麵線，經白沙屯媽祖加持，今天捐贈給雲林家扶中心讓受扶戶呷平安呷健康。記者蔡維斌／攝影

火龍果 烘焙 白沙屯媽祖

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