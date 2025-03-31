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阿里山鄉里佳衛生室17次流標後重建 估1年後完工

中央社／ 嘉義縣31日電

嘉義阿里山鄉偏遠部落里佳衛生室今天重建，預計1年後完工，提升部落民眾就醫品質與便利性；縣府衛生局指出，阿里山其他部落衛生室也正著手重建，結合健保署IDS計畫提供巡迴醫療。

嘉義縣衛生局發布新聞稿表示，里佳衛生室因位處偏遠、施工不易，加上原物料上漲等因素，重建工程歷經17次流標，今天終於動工。

衛生局長趙紋華、嘉義基督教醫院與聖馬爾定醫院代表及地方仕紳今天參與重建工程敲磚祈福儀式；趙紋華說，重建期間，里佳衛生室將暫移至里佳社區多功能活動中心，持續提供醫療服務。

趙紋華指出，新建工程基地面積25坪，總經費新台幣875萬元，其中衛福部補助252萬元，預計115年第一季完工；里佳衛生室由阿里山鄉衛生所結合聖馬爾定醫院團隊為鄉親提供醫療服務，重建工程可改善原鄉衛生室就醫環境，提供更優質醫療服務，守護原鄉民眾健康。

趙紋華表示，嘉義山區幅員廣大，積極向中央爭取各部落衛生室重建經費，山美衛生室今年已完工運作，也將著手來吉、豐山及十字等衛生室重建，提升鄉民就醫品質與便利性。

此外，衛生局持續結合健保署IDS計畫（全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計畫），與各大醫院合作，提供阿里山鄉各村巡迴醫療。

嘉義 衛生局 阿里山

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