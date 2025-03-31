雲林最美「香客莊園」免費入住 人氣「土庫驛」歡迎香灯腳

雲林縣環境優雅的人氣景點「土庫驛」可可莊園迎接大甲和白沙屯媽祖，發起結合鎮內各企業、學校提供給隨香的香燈腳免費洗宿空間，土庫驛負責人陳盈豪說，占地約1.5公頃莊園包括大草坪帳棚、車宿和溫室開放約可容納近千人，歡迎香客入住，在花草綠茵環境中一解長途進香之勞。

「我嘛是是媽祖ㄟ囝仔！」在土庫順天宮廟邊長大的土庫驛可可莊園負責人陳盈豪原從事科技業，幾年前為父親健康返鄉開發環境優雅的可可莊園，專賣優質可可，發展成雲林知名的人氣景點，為感念媽祖他不僅投入許多媽祖公益活動，甚在兩年前大甲和白沙屯媽祖進香期間，開放供香客入園免費洗宿。

回顧3年前白沙屯媽祖突然來到土庫鎮順天宮結緣的由來，當時廟方無人接駕，陳盈豪請媽祖等候待委員前來接駕，並祈求媽祖能常來土庫，果真應驗，隔年白沙屯真來土庫駐駕，鎮長陳特凱特率員工和眾多鎮民跪迎白沙屯到來，重新啟開了土庫「古香路」，每年夫甲和白沙屯兩大進香團吸引逾10萬人來到土庫。

因應白沙屯媽祖連續兩年駐駕土庫，帶來成千上萬香燈腳，土庫鎮長陳特凱和陳盈豪共同發起結合當地商圈協會、企業商借學校、活動中心、長青公園、可可莊園、六房媽紅壇、越港六房媽祖廟、順天宮前廣場作為香客休憩點，並投入近百名志工投入食宿服務行列。

陳特凱說，兩年來到土庫過夜的進香人數不斷攀升，因此公所與土庫Cool商圈和土庫驛可可莊園等單位聯手，打造友善香客小鎮，今年在大家齊力合作下共提供34間淋浴和26處流動廁所，期待每位來到土庫的香客都能獲得舒適的休息環，境養足精神繼續漫長的進香路。

陳盈豪說，因應眾多香客到來，可可莊園約可容納近千人，兩天來除加強所有水電設施，更加裝臨時水塔及熱水器，讓辛苦的香客洗個溫水澡，並在大草坪帳棚區、可可田間、溫室及車宿的花草綠茵環境中好好睡一覺。