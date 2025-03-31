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防災教育科技中心在雲林揭牌 7級地震、洪水爆發都能真實體驗

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣防災教育科技中心今天在石龜國小啟用，縣長張麗善（左）等人體驗7級地震感受。記者陳雅玲／攝影
雲林縣防災教育科技中心今天在石龜國小啟用，縣長張麗善（左）等人體驗7級地震感受。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斥資3368萬元在斗南鎮石龜國小打造全國首座防災教育科技中心，今天揭牌，內有颱洪、地震、火災與土石流災害模擬等4大教學區，並導入智慧科技，縣府表示，相關防災課程已建置，將是全縣國中小學的重要防災教育體驗場域。

雲林縣防災教育科技中心今天在石龜國小啟用，縣長張麗善、議長黃凱、縣議員王秋足及蔡東富夫人洪惠玲等人一同揭牌，無論是七級以上的地震感受、暴雨致災、車子被水淹沒等，該中心皆能提供真實的防災體驗。

張麗善表示，近年地震頻傳、動輒暴雨成災，防範勝於救災是當前重要課題，日前斗六市發生一處民宅火警，鄰居學童機警分工報警，讓受困民眾及時脫困，更凸顯防災教育的重要，防災教育的落實可讓每一個孩子在災害發生時，協助保護家中成員。

她指出，因應可能發生的天災及戰爭，經盤整縣內避災、防災場域，可容納70萬人，超過全縣近66萬人口，但多數集中在山線、平原地區，沿海地區較為缺乏，為強化縣內防災能力，未來將持續規畫建置防災公園、防空洞，提供避難空間。

縣府教育處長邱孝文表示，防災教育科技中心不僅提供實質體驗，相關課程亦已由防災輔導團建置完成，今年5月全國防災教育研習將於雲林縣舉辦，屆時將參訪此中心，未來也將參考國外先進防災科技，引進更完善的設備與教學模式，使石龜國小成為全縣各國中小的重要防災教育體驗場域，並進一步提升雲林縣的防災教育。

雲林縣斥資3368萬元在斗南鎮石龜國小打造全國首座防災教育科技中心，今天揭牌，內有颱洪、地震、火災與土石流災害模擬等4大教學區。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斥資3368萬元在斗南鎮石龜國小打造全國首座防災教育科技中心，今天揭牌，內有颱洪、地震、火災與土石流災害模擬等4大教學區。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斥資3368萬元在斗南鎮石龜國小打造全國首座防災教育科技中心，今天揭牌，內有颱洪、地震、火災與土石流災害模擬等4大教學區。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斥資3368萬元在斗南鎮石龜國小打造全國首座防災教育科技中心，今天揭牌，內有颱洪、地震、火災與土石流災害模擬等4大教學區。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斥資3368萬元在斗南鎮石龜國小打造全國首座防災教育科技中心，今天揭牌，圖為暴雨體驗。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斥資3368萬元在斗南鎮石龜國小打造全國首座防災教育科技中心，今天揭牌，圖為暴雨體驗。記者陳雅玲／攝影
雲林縣防災教育科技中心今天在石龜國小啟用，縣長張麗善體驗車子受困水中無法打開車門的困境。記者陳雅玲／攝影
雲林縣防災教育科技中心今天在石龜國小啟用，縣長張麗善體驗車子受困水中無法打開車門的困境。記者陳雅玲／攝影

地震 張麗善 雲林

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