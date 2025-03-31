大甲媽祖將遶境進香 雲林縣環保局首推女神無限暢飲

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將於4月4日深夜起駕，預計6日進入雲林縣境內，為迎接數十萬名香客，雲林縣環保局今年將於6日在西螺大橋廣場舉辦資源回收及源頭減量宣導活動，並首度推出「女神無限暢飲」活動，香客遶境途經西螺鎮、虎尾鎮及土庫鎮、北港鎮循環杯合作店家，使用循環杯購買手搖飲每杯折價20元。

大甲媽祖將於4月4日起駕展開為期9天8夜的進香活動，6日進入雲林縣境內，當晚駐駕西螺福興宮，回程9日同樣駐駕福興宮，因應大量隨香信徒湧入並用餐，垃圾量可能倍增，為減少一次性餐具使用，環保局將於6日上午9時至下午3時在西螺大橋廣場舉辦大甲媽祖資源回收及源頭減量遊戲體驗，民眾只要出示環保餐具或收集資源回收物，即可兌換宣導品。

環保局長張喬維表示，今年環保局首度與飲料店業者合作，4月6日當天民眾在遶境途經西螺鎮、虎尾鎮及土庫鎮、北港鎮共35家循環杯合作店家，使用雲林縣循環杯購買手搖飲每杯可折價20元，除35家飲料店外，並加入2處西螺供膳處（衛生所對面、公正路及修文路口），共37處歸還點，方便民眾利用。

另外，白沙屯媽祖將於5月1日起駕到北港朝天宮進香，5月4日當天上午9時起環保局在北港鎮民享路停車場舉辦環保擲筊遊戲、回收兌換活動，為減少一次性餐具使用，當天媽祖鑾轎回程前，香燈腳若自備環保杯、筷、碗2件以上，即可獲得企業贊助的666組限量環保媽祖包福袋。