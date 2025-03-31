大甲媽祖將遶境進香 雲林縣環保局首推女神無限暢飲
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將於4月4日深夜起駕，預計6日進入雲林縣境內，為迎接數十萬名香客，雲林縣環保局今年將於6日在西螺大橋廣場舉辦資源回收及源頭減量宣導活動，並首度推出「女神無限暢飲」活動，香客遶境途經西螺鎮、虎尾鎮及土庫鎮、北港鎮循環杯合作店家，使用循環杯購買手搖飲每杯折價20元。
大甲媽祖將於4月4日起駕展開為期9天8夜的進香活動，6日進入雲林縣境內，當晚駐駕西螺福興宮，回程9日同樣駐駕福興宮，因應大量隨香信徒湧入並用餐，垃圾量可能倍增，為減少一次性餐具使用，環保局將於6日上午9時至下午3時在西螺大橋廣場舉辦大甲媽祖資源回收及源頭減量遊戲體驗，民眾只要出示環保餐具或收集資源回收物，即可兌換宣導品。
環保局長張喬維表示，今年環保局首度與飲料店業者合作，4月6日當天民眾在遶境途經西螺鎮、虎尾鎮及土庫鎮、北港鎮共35家循環杯合作店家，使用雲林縣循環杯購買手搖飲每杯可折價20元，除35家飲料店外，並加入2處西螺供膳處（衛生所對面、公正路及修文路口），共37處歸還點，方便民眾利用。
另外，白沙屯媽祖將於5月1日起駕到北港朝天宮進香，5月4日當天上午9時起環保局在北港鎮民享路停車場舉辦環保擲筊遊戲、回收兌換活動，為減少一次性餐具使用，當天媽祖鑾轎回程前，香燈腳若自備環保杯、筷、碗2件以上，即可獲得企業贊助的666組限量環保媽祖包福袋。
張喬維表示，配合白沙屯媽祖進香活動，環保局5月4日同樣推出女神無限暢飲活動，民眾在北港鎮6家循環杯飲料店使用雲林縣循環杯購買飲料，一杯可折抵20元；環保局也打造粉紅超跑環保車將於當天在進香隊伍後方宣導回收分類，希望民眾在追媽祖、求平安之際，一同響應環保活動。
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