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全中運聖火島內傳遞台南安平起跑 呼應「榮耀的起點」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
全中運將在4月19日登場，主辦城市台南市政府今舉辦島內聖火傳遞起跑儀式，市長黃偉哲（左）點燃聖火後交給體育局長陳良乾。記者鄭惠仁／攝影
全中運將在4月19日登場，主辦城市台南市政府今舉辦島內聖火傳遞起跑儀式，市長黃偉哲（左）點燃聖火後交給體育局長陳良乾。記者鄭惠仁／攝影

2025年全中運聖火3月22日在安平億載金城點燃後，跨海傳遞至澎湖、金門、連江等地後，今回到台南，市長黃偉哲啟動全中運聖火全島傳遞起跑儀式，聖火將逆時針環繞台灣一周，4月18日回到台南安座，19日至24日全中運登場。

聖火傳遞起跑儀式在南市府永華市政中心舉行，由黃偉哲主持，南商熱舞社學生先以動感舞蹈熱身，接著市長將象徵榮耀與希望的聖火交接給大會聖火隊。黃市長說，全中運本島聖火傳遞，選擇位在安平的永華市政中心為起點，安平古名「大員」，有熱蘭遮城、億載金城等一級古蹟，是台南400年歷史起源，呼應此次全中運口號「榮耀的起點」，象徵承先啟後與再創榮耀的期許，將體育精神傳向全國，燃起年輕世代追夢的火焰。

今年的聖火手陣容由大橋國中、北門高中、永仁高中與台南一中等校的體育績優學生共同組成。體育局表示，大橋國中田徑隊成立逾20年，是台南田徑好手的搖籃、北門高中田徑隊更是常勝軍，素有「藍霸天」之稱、永仁高中田徑隊自2009年創立以來成績斐然，南一中選手則學業及比賽項目皆表現亮眼，他們不僅在各項比賽中表現優異，更肩負傳遞體育精神、激勵同儕的使命，是全中運精神的最佳代表。

本屆聖火火鉅使用3D打印技術，頂端合金為波浪造型，並鑲刻全中運吉祥物大員與甜甜及大會口號「Start of Glory！」，母火盆同樣以波浪造型合金耐高溫材質製作，深具台南特色，將承載所有選手及與會者的夢想與榮耀前進。

體育局表示，聖火將於4月18日傳遞回台南市，並舉辦全中運聖火安座儀式，號召台南七大跑團，包含蘇志濱間歇團、跑山豬、鉄男人、安平快樂跑、安平夜跑、月牙灣慢跑、玉民長跑隊陪伴聖火奔向開幕式。這些跑團都是在地民眾自發組成，如蘇志濱跑團原為馬拉松選手自我訓練團體，後民眾自發性加入，一起享受跑步及精進自我。歡迎市民朋友一同響應，一起用腳步點燃城市熱情，跑出支持體育的行動力。

全中運將在4月19日登場，台南市政府今舉辦島內聖火傳遞起跑儀式。記者鄭惠仁／攝影
全中運將在4月19日登場，台南市政府今舉辦島內聖火傳遞起跑儀式。記者鄭惠仁／攝影
全中運將在4月19日登場，台南市政府今舉辦島內聖火傳遞起跑儀式，體育局長陳良乾將聖火傳遞給聖火隊。記者鄭惠仁／攝影
全中運將在4月19日登場，台南市政府今舉辦島內聖火傳遞起跑儀式，體育局長陳良乾將聖火傳遞給聖火隊。記者鄭惠仁／攝影
全中運將在4月19日登場，台南市政府今舉辦島內聖火傳遞起跑儀式。記者鄭惠仁／攝影
全中運將在4月19日登場，台南市政府今舉辦島內聖火傳遞起跑儀式。記者鄭惠仁／攝影

台南 聖火 體育

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