台南花旗木花季登場 雲林農博遊樂園開幕

台南西港區金砂花旗木進入花季，近期幾波低溫使花期延後，目前僅約2成綻放，仍吸引不少遊客賞花。市長黃偉哲昨出席花旗木活動「蛇燦生花．旗遊金砂」開幕，西港區公所表示，另承租一旁1.8公頃土地，可欣賞美麗花海。

黃偉哲說，近期台南從白河、將軍的木棉花開始，到學甲蜀葵花、西港花旗木等，各種花卉逐漸盛開，本周適逢兒童清明連假，邀請民眾一起到台南賞花、品嘗風味小吃。

區公所指出，金砂社區向台糖承租花旗木旁約1.8公頃土地，種植向日葵、波斯菊等，近期花海綻放，景致相當美麗，且周邊也栽種蘿蔔，也屆成熟階段，後續將配合花季提供遊客拔蘿蔔體驗，每條10元帶回家。

雲林縣政府把農博公園變為遊樂園，昨起一連8天開辦兒童嘉年華，湧入不少人潮。記者蔡維斌／攝影

此外，雲林縣府將農博公園變兒童樂園，引進雲霄飛車、摩天輪、旋轉木馬、海盜船等遊樂設施，還有寶寶爬行、著色寫生等趣味活動，及多達70攤的美食市集，闖關集滿5章便能兌換摸彩券、扭蛋券等，昨首日開幕擠滿人潮，家長開心說「兒童節就近有免費放電的好去處」。

縣長張麗善主持開幕表示，為行銷今年全運會在雲林，特別規畫「擲骰王」項目，將全運會35種類比賽項目做成骰子上的圖案，此外也向幼兒園、國小學童募集以鏡頭介紹家鄉景點或美食，拍攝上傳30至60秒的短片，參加者都可以獲得精美小禮物。