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台南南山公墓開發、保留 2派針鋒相對

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
民團提議台南南山公墓全區保留登錄文資，市府昨開公聽會，出現不同意見針鋒相對場面。記者鄭惠仁／攝影
民團提議台南南山公墓全區保留登錄文資，市府昨開公聽會，出現不同意見針鋒相對場面。記者鄭惠仁／攝影

台南市守護南山公墓團體提案將南山公墓全區保留、登錄為文化景觀，市府昨開公聽會並會勘，正反意見針鋒相對，南山公墓更新發展促進會拉布條反對，要求沒具文化價值就應開發以發展地方，一度出現火藥味。

南市府文資處強調，公聽會是預備會議，尚未定案，希望透過會議蒐集各方意見，改進民間所提報的內容。

市府文資處在南區勞工中心舉行公聽會，有200多人參加，守護南山公墓青年陣線蔡韋漢透過簡報指出，南山公墓除了是台南400年的縮影，並生豐富，希望未來能成為融入多元墓葬方式的城市公墓，以及文化古都的祖墳意象，進而成為台灣人共同的聖山。

南區里長聯誼會長、明亮里長蘇三柱等多名里長都到場，公聽會前拉布條「反對全區保留」，認為南區有台南機場、南山公墓、火葬場，長期來居民受到噪音、空氣汙染之害，早在6年前地方就透過論壇確立共識，保存具文化價值的墓園，不具文價值就無需保留應開發，「倡議全區保留之餘，有聽取每天住在公墓附近居民的心聲嗎？」

議員林美燕說，多次建議有文化保存價值就應保留，但沒有文化價值的該開發就開發，遺憾的是公墓經常雜草叢生，希望平日就做好管理維護， 就像進入歐美國家的優美公墓；議員盧崑福則說，公墓應在兼顧文化保護之餘好好開發、發展地方；議員周麗津說，祖先也葬在南山公墓，自己贊成該保留就保留、不具價值就無須保留，另建議興建生命博物館安置這些被遷葬者。

公墓 台南機場 議員

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