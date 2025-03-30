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台南「大道公生遊學」探索拓墾之路 用植物染敲下年少印記

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校今辦大道公遊學活動，學生探索大廟，了解傳統文化。圖／台南社大提供
台南社大台江分校今辦大道公遊學活動，學生探索大廟，了解傳統文化。圖／台南社大提供

台南市安南區6所國中小200名親師生今「大道公生遊學」，沿著海尾寮溪及台江古道走訪前人拓墾之路與廟宇，依古禮謝神；並沿途採集在地植物花果葉，訪問耆老，探索大廟楹聯詩詞，以及用植物敲染創作「我們的愛」，謝天也謝謝爸媽、老師的陪伴。

台南社大台江分校執行長吳茂成表示，每年大道公生日舉辦遊學，已邁入第18年，用步行方式踏溯台江十六寮朝聖之路，探索村落歷史，禮謝守護神，也認識環境生態，體驗村落生活。共有學校社團小台江、水水長安，及和順、安南國中、海東、安慶國小親師生參加。其中，安慶國小二年級學生全程參與，完成壯遊挑戰，

副市長葉澤山說，台江大道公生遊學行路，18年不間斷，非常不容易，已經變成台江地區傳承在地歷史文化精神，非常重要的活動。藉由陪伴孩子行腳，實地探勘認識台江，以及和過去歷史文化做對話，認識當代台江發展，是公私協力非常好的典範，已成台江孩子成長歷程中，重要的文化活動，也是台江歷史文化扎根最重要的一部分，期待此活動會流傳下去。

海佃國小老師黃靖雅說，小朋友精神飽滿，沿途都在學習，還自己組成學習小組，讓大人看了滿感動的，這是很難得的教與學經驗。

長安國小老師翁育民分享，每年大道公生遊學都有不同感受，因為每一年台江都在進步，也都在改變。但更重要的是讓孩子了解台江的傳統，讓他們在新舊交替過程當中，不要忘了舊的，並從舊的傳統裡面去找到新的靈感，讓台江更進步。

和順國中王苡臻說，第一次走這麼遠的路，沿途感謝熱情的大廟，準備美味的包子、炒米粉，讓大家吃得好開心；大家走進大廟，欣賞門神等藝術之美很難忘，特別是在外塭和濟宮聆聽南管樂，十分好聽很難忘。

台南社大台江分校今辦大道公遊學活動，師生利用文化路徑的植物花草拓染創作。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校今辦大道公遊學活動，師生利用文化路徑的植物花草拓染創作。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校今辦大道公遊學活動，師生利用文化路徑的植物花草拓染創作。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校今辦大道公遊學活動，師生利用文化路徑的植物花草拓染創作。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校今辦大道公遊學活動，小朋友絹印台江古地圖。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校今辦大道公遊學活動，小朋友絹印台江古地圖。記者鄭惠仁／攝影

台南 台江 遊學

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