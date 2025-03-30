立委攜手公益百位院童歡喜購衣 8歲童：第一次走進服飾店

立委蔡易餘今天攜手高雄市清景麟教育基金會，在嘉義縣首間NET朴子門市舉辦「愛心滿滿 院童購衣趣」公益活動，邀請來自嘉義地區育幼院與弱勢家庭100名孩童，每人獲得2000元購衣金，自主挑選新衣，提前感受兒童節的溫暖與歡樂。

活動邀請嘉義六腳安仁家園49名、嘉義市修緣育幼院22名、失親兒福利基金會嘉義服務處20名及嘉義弱勢低收入戶共100名孩童參與。蔡易餘陪伴孩子們在店內，挑選喜歡的服飾。

蔡易餘說，「我們把2000元變胖了！」這次活動清景麟教育基金會捐贈每位孩童2000元購衣金，NET公司得知做公益加碼結帳打6折，等於把捐贈金變胖成3300元，讓大家從頭到腳加上包包、配件治裝成一大套。

蔡易餘表示，透過媒合可以看到安仁家園、修緣育幼院及失親兒福利基金會共100位小朋友，自主shopping買衣服，大家人手一大袋，孩童們穿著新衣服開心度兒童節。

8歲安仁院童說，這是人生第一次走進服飾店挑衣服，今天體驗到試穿，自己決定要買哪一件新衣，很開心挑了12件衣服。

清景麟教育基金會總經理謝宗澂表示，秉持基金會「取之社會用之於社會」理念，關懷這些小朋友，會持續陪伴嘉義鄉親關懷活動。

安仁家園院長謝孟潔表示，這次購衣的金額其實對兒少機構來講，是很大的金額，孩子也可以藉由購衣部分去學習他們獨立生活的知識能力，多一點自主跟參與權。

嘉義市修緣育幼院長李宗益表示，平日裡很難做到讓孩子可以挑選自己喜歡的衣服，選擇他們想要的，這是很好的一個機會教育。