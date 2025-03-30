嘉縣女鄉長首辦鄉晏 台味復古趴吸引500人

嘉義縣水上鄉公所昨晚上在大崙村舉辦首次鄉宴「台味の復古趴」，由地方知名主廚「阿章師」推出傳統台菜結合地方農特產品料理，席開40桌並結合美食、童玩遊戲吸引500人與會，寧靜的鄉村在周末夜晚頓時熱鬧滾滾，鄉長林緗亭再次成功為水上鄉行銷。

首屆的水上鄉宴由水上鄉公所團隊、水上商圈以及大崙新興宮的團隊共同策畫；10道料理鄉長林緗亭命名「寶島吃飽拼這盤」、「真功夫海派羹」、「海海人生這尾尚青」、「草地狀元ㄟ米糕」、「雞仔咧滾補元氣」、「咬一口霸氣外露」、「老師傅藏步的手路菜」、「今阿日雄蝦趴」、「初戀愛情酸甘甜四種氣味YO」、「伊塔利的叭噗尬仙藕奇緣」等台味、趣味十足，每桌3600元，消息一出40桌立即秒殺。

42歲鄉長林緗亭在去年確診乳癌後積極治療，依然保持開朗充滿活力的態度，樂觀抗癌，繼續舉辦特色活動推廣水上鄉農特產及人文特色不遺餘力，昨晚鄉宴吸引爆滿人潮，又是一次成功的行銷水上鄉活動。

林緗亭表示，這次鄉宴「復古辦桌」，有10道經典台味辦桌菜，邀請「芳吉師」、「阿章師」3代外燴家族精心籌畫，結合在地食材及傳承3代的廚藝、私房料理。當中有道由台北寒舍艾美酒店星級主廚邱奕承開發的在地特色仙草燜雞翅，融合了傳統與創新的風味，讓人驚艷。

選用水上商品以及在地的嚴選食材，包括阿章師的獨門「肉捲」、傳承三代的秘製佳餚、協力成油廠精心熬製的麻油雞，以及榮獲全國小番茄競賽季軍的壹捌貳果園精選水果。

賓客邊吃邊直呼，花3600元卻能吃到7000元的享受，真的物超所值，敲碗明年接續辦理。