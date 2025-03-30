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台南送愛非洲「舊鞋救命」 3天超過11萬件

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局與「舊鞋救命協會」舉辦送愛非洲「舊鞋救命募集活動」，今天是最後一天，民眾拿著9雙鞋子來捐贈。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局與「舊鞋救命協會」舉辦送愛非洲「舊鞋救命募集活動」，今天是最後一天，民眾拿著9雙鞋子來捐贈。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局與「舊鞋救命協會」舉辦送愛非洲「舊鞋救命募集活動」，今天是最後一天，連日來吸引南部地區民眾開車送物資到台南，前2天鞋子已超過1萬3千雙，衣服有6萬8千多件，包包近5千個，加上今天的募集，數量超過11萬件。

黃姓夫婦家住高雄，之前已參加過4次的活動，這次捐出數十件衣服、包包和鞋子，他們專程而來，表示很樂於參加如此有意義的活動。陳姓夫婦帶著孩子一起參加，他們是首次參加，主要捐助的物資是衣服，共有上百件，其中有部分是外縣市親友寄託，大家一起做愛心，幫助非洲貧困的家庭。

林姓媽媽帶著女兒來做愛心，有鞋子、衣服和包包，雖然件數不多，但看到現場那麼多民眾提著大包小包的物資來，認為是有意義的教育行動；小朋友也分享，捐出剎那覺得好快樂。

台南市環保局第2年攜手舊鞋救命協會舉辦送愛非洲的「舊鞋救命募集活動」，在3月28日登場，今天30日是最後一天，響應的民眾較前2天多，一輛輛載著物資的車子駛進安平區安億公有停車，近1千名志工輪流服務，將衣服、包包、鞋子做好分類與篩選，僅有少數不符合規定的物資被打回。

一袋袋的衣服、包包與鞋子放置在地上，志工忙著把物資送進貨櫃。環保局長許仁澤就如其他志工一樣，協助把一袋袋物資放進貨櫃，雖然流汗流到全身溼答答，卻也是環保局上下員工的榜樣。去年募集52頓的鞋子、衣服與包包，期許今年也能有好成績。

南市環保局統計，28日募集到鞋子3800雙、衣服2萬5000件、包包1350個，共1500人次送物資；29日募集鞋子9500雙、衣服4萬3200件、包包3600個，有3800人次參加，由今天的參與人數來看，更為踴躍，數量超過昨天。

台南市環保局與「舊鞋救命協會」舉辦送愛非洲「舊鞋救命募集活動」，今天是最後一天，大家踴躍送物資。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局與「舊鞋救命協會」舉辦送愛非洲「舊鞋救命募集活動」，今天是最後一天，大家踴躍送物資。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局與「舊鞋救命協會」舉辦送愛非洲「舊鞋救命募集活動」，今天是最後一天，環保局長許仁澤（右一）當志工，把物資抬上貨櫃。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局與「舊鞋救命協會」舉辦送愛非洲「舊鞋救命募集活動」，今天是最後一天，環保局長許仁澤（右一）當志工，把物資抬上貨櫃。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局與「舊鞋救命協會」舉辦送愛非洲「舊鞋救命募集活動」，今天是最後一天，大家踴躍送物資。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局與「舊鞋救命協會」舉辦送愛非洲「舊鞋救命募集活動」，今天是最後一天，大家踴躍送物資。記者鄭惠仁／攝影

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