嘉縣農閒趣味放鴿子 義竹鴿笭季揭開序幕

嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季今天在民和三三三原靈草屋宮舉行開籠儀式，由嘉義縣長翁章梁、義竹鄉長黃政傑等人掀開鴿籠，當背鴿笭鴿子振翅高飛，也為活動揭開序幕，4月5日起至4月27日，義竹鄉各地將舉辦多場「賽鴿笭」，歡迎民眾共襄盛舉。

縣長翁章梁說，過去在農閒期間，村民最熱衷於兩件事情，一是進香祈福，二就是舉辦「賽鴿笭」，參賽鴿子體型較壯碩，且飛行距離有限，因此訓練時需要特別用心，不僅要培養飛行能力，還要進行負重訓練，與一般常見的鴿子不太一樣。

比賽期間鴿子飛累了就會停在田間或電線桿休息，這時對手村庄的人就可拿竹竿等工具捕捉鴿子，兩村對抗過程緊張又熱鬧，體驗「賽鴿笭」的樂趣，感受純樸農村氣息。

義竹鄉公所表示，每場村落對決期間約20天，視天候調整，訓練期間除了注意鴿子營養狀況，也要幫鴿子清潔羽毛，訓練時從小笭開始負重，慢慢加大尺寸，以訓練鴿選手的耐重飛行能力。

「賽鴿笭」是義竹農村傳統競技活動，參賽的鴿子會被綁上不同尺寸的木笭，然後帶到對手的村庄放飛，鴿子必須飛回自己的村庄，過程中若停下來休息，對手村民就可以想辦法攔截，阻止鴿子抵達終點，比賽採攻守交換制，最後清點雙方飛回村莊的鴿笭數量決定勝負。