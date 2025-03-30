雲林農博公園變身兒童遊樂場 將一連開放8天可從早玩到晚

雲林縣虎尾農博公園搖身變成兒童樂園，雲林縣府引進雲霄飛車、摩天輪、旋轉木馬、海盜船等遊樂設施，舉辦大型兒童嘉年華會首日吸引大批民眾參加，今年農博公園兒童節特延長8天，除大型遊樂設施還有美食市集、趣味競賽等，要讓家長、孩子免費入園玩個夠。

「哇！雲宵飛車」農博公園今天擠滿人潮，到處到見小孩拉著老爸的手快樂奔跑，一下子旋轉飛車、一下子海盜船，有用不完的精力，又跑又跳，父親雖氣喘吁吁卻樂在心裡，連爺爺奶奶也變年輕，滿園笑聲，重頭戲還有寶寶爬爬賽、親子變裝秀接連登場。

雲林縣府去年首度將農博園區打造成兒童樂園，僅開放1天就吸引5萬人次入場，延續去年好口碑，今年度將活動時程拉長，從今天起至4月5日一連8天免費暢玩，今天雖有鋒面通過氣溫較低，又有小雨，卻抵擋不住小朋友的玩心，家長開心說，兒童節就近有免費全家放電的好去處，不必再費心規畫遠途旅遊了。

農博遊樂場今天由雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘、縣議員黃美瑤、陳乙辰等人主持開幕。張麗善說，今年還提供限定版遊戲，行銷114全運會在雲林，特別規畫「擲骰王」項目，將全運會的35種類的比賽項目作為圖案的骰子造型，讓大家用心迎接這場難得的大型運動會。

教育處長邱孝文也說，農博兒童樂園不僅一連開放8天，且從早上9點開放到晚間9點，除有大型遊具，還有寶寶爬行、幼兒搬搬樂、著色寫生、滑步車等趣味活動，多達70攤的美食市集，闖關集滿5章便能兌換摸彩券、扭蛋券等，讓大家玩個夠。