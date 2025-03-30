台南西港花旗木受低溫影響花開約2成 遊客賞花心情依舊

春暖花開百花齊放，每年3月中旬是台南西港金砂花旗木的花季，不過，今年因連續幾波低溫，導致花期延後，目前僅約2成綻放，雖花況開得不如預期，但仍吸引不少遊客前來賞花、拍照，西港區公所今舉辦開幕儀式，市長黃偉哲也親自到場賞花。

西港區公所今舉辦「2025西港區花旗木活動-蛇燦生花‧旗遊金砂」開幕典禮，黃偉哲表示，近期台南從白河、將軍的木棉花開始，到學甲蜀葵花、西港花旗木等，各種花卉逐漸盛開，本周適逢兒童清明連假即將來臨，邀請民眾一起到台南賞花、品嘗風味小吃。

西港金砂花旗木步道近期雖陸續開花，但今年受到幾波低溫影響，開花期有些延後，當地金砂里長蔡信賢指出，往年花旗木約3月中旬綻放，今年截至目前僅開花約2成，花況雖不如預期，但仍吸引不少遊客前來賞花、拍照。

另外，今年為營造更好的賞花環境，金砂社區向台糖承租花旗木旁約1.8公頃土地，種植向日葵、波斯菊等，近期花海已綻放，景緻相當美麗，且周邊也栽種蘿蔔，目前已屆成熟階段，後續將配合花季提供遊客拔蘿蔔體驗，每條10元帶回家。