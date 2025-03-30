嘉義市鞦韆節登場 選手12公尺高擺盪鞦韆比技藝、比膽識

傳承超過200年嘉義市鞦韆節今天在光路里武當山玄天上帝廟廟埕熱鬧登場，不同年齡及世代選手在12公尺高鞦韆架上比技藝、比膽識，選手來回擺盪節節攀高牽動緊張心弦，現場驚呼連連。市長黃敏惠說，北天燈、南蜂炮，嘉義市也有盪鞦韆民俗宗教盛會。

市長黃敏惠表示，起源於疫情祈福的「盪鞦韆」儀式，已有200多年歷史，象徵向上帝爺公祈求身強體健、平安順利。如今「鞦韆節」已成為嘉義代表性的民俗特色，與北天燈、南蜂炮並列為台灣重要傳統活動。

市長黃敏惠說，早期盪鞦韆活動只有男性才能參加，今年也有女性選手參與體驗賽，象徵著性別平權的進步與社會多元包容。民生國中師生編輯《幌韆鞦的上帝爺公》繪本，傳承盪鞦韆歷史、文化、精神，將社區故事納入學校教材，透過民俗活動喚起對文化保存與社會連結的重視。

民政處表示，每年嘉義市鞦韆節的活動，遵照古法所搭設的竹製競技鞦韆架高12公尺，使用藤蔓捆紮、沒有使用一根釘子與螺絲，竹子也是專業團隊從山裡仔細挑選、經過特殊工藝製作，代代相傳。市府透過文化局、觀光新聞處等單位，紀錄並製播「鞦韆節由來」及「鞦韆架架設技法」等節目，讓教育的意義更加彰顯。嘉義市鞦韆節除了是民俗活動、體育競技，更具有文化傳承和教育意義。

相傳高空盪鞦韆活動源自清朝先民來台開墾時期，嘉義市下路頭地區瘟疫氾濫，村民祈求玄天上帝保佑，奉神意搭設鞦韆架舉行盪鞦韆儀式消災祈福，瘟疫果真消除。此後每逢閏年玄天上帝誕辰舉辦酬神祭典時舉辦，至2008年，市府為發展地方宗教觀光，經擲筊獲玄天上帝同意，改為每年辦理。