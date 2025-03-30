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台南露營夯 47家申請合法

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
虎頭埤風景區風景如畫，露營區就在大樹底下，有如坐擁一座森林。記者吳淑玲／攝影
虎頭埤風景區風景如畫，露營區就在大樹底下，有如坐擁一座森林。記者吳淑玲／攝影

戶外旅遊逐漸成觀光新趨勢，台南市府觀旅局斥資整修虎頭埤露營區，並大力輔導業者合法，目前全市有13家合法露營區，47家申請中，觀旅局將在4月中旬召開輔導說明會，150個名額很快就秒殺，台南市露營協會近日成立，將合作促進露營產業發展。

觀旅局表示，多數不合法營區面臨土地問題，有意投入者一定要先做好土地分區使用調查，避開敏感區，之前有業者以特定農業區土地申請就被駁回，也呼籲民眾選擇合法露營區，可上觀光署露營資訊平台查詢。

台南露營區多元，水庫型有虎頭埤風景區營地，新設探索區增加攀爬區、健身區，適合全家老少，可沿著湖畔散步或騎單車環湖，夏天也有開放滑水道。另新設三粒亭休息區，利用太陽光電增加夜間照明，也符合無障礙設施。德元埤荷蘭村露營區有汽車露營區、棧板露營區、草地露營區、雨棚露營區4種不同的營地選擇。

海邊型有雙春濱海遊憩區，區內的愛莊園有沙灘、自然景觀及豐富的生態系統，遊客可在延伸的木棧道走入有如夢遊仙境的忘憂森林，或到沙灘遊憩玩水，夜晚有星空體驗；山區型梅嶺神祕氣場露營區，全新衛浴設施，可搭60帳也可車露。

上班族洪先生到虎頭埤「1人露營」後，認為台南露營區空間較大，不會擁擠互相干擾，且營區夜間有照明很安全，坐擁1座森林的體驗非常棒。

露營協會首任理事長林明賢表示，未來將加強業者與露營愛好者之間的交流合作；市府觀旅局長林國華說，期許露營產業發展蒸蒸日上，推動台南觀光產業發展。

台南 虎頭埤 露營區

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