台南新營藝術季開幕 「水水三重奏」展流動能量
邁入第13屆的台南新營藝術季「水水三重奏」今天正式開幕，以水的三態作為策展靈感，展現藝術的多元樣貌與流動能量，並將新營文化中心化為流動的藝術島嶼。
今年藝術季持續由微光製造策展，開幕週末首先登場的水水市集、微型舞蹈演出、故事三輪車等活動，立即點燃城市的藝術氛圍。策展人王宇光與李尹櫻透過新聞稿分享，藝術季的策展理念源自新營的水文特色，透過「水水三重奏」的概念，將藝術比擬為水的各種狀態，象徵創意的無形流動與多樣變化。
開幕當日的「水水行動-公眾時間」活動，特別邀請阮劇團策劃行動探知課，透過劇場藝術與互動實驗，引領青少年進入藝術世界。此外，走讀活動「與水同行─記憶的凝結」帶領民眾深入探索新營的水文歷史與人文記憶，讓藝術不只是展演，而是與城市發展緊密交織。
除了展演與市集，今年藝術季更強調觀眾參與藝術教育，策展人首次規劃「水水漣漪-入校工作坊」將藝術帶入校園，引導學童們在日常生活中與藝術相遇，落實「讓藝術貼近日常」的願景。
台南市政府文化局代理局長林韋旭表示，藝術是生活的一部分，如水一般能滲透人心、流入生活，也能匯聚成強大的力量。2025新營藝術季即日起至6月14日持續展開，邀請大家走進藝術季，在這場春夏藝術盛宴中，感受藝術如水一般的滋養與擴散。
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