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林俊憲新書「憲在台南」 透過美食書寫人與故事

中央社／ 台南29日電

民進黨籍立委林俊憲拍攝影片介紹台南美食，今天發表新書「憲在台南：林俊憲的台南美食私名單」；林俊憲表示，「憲在台南」書寫台南的人與故事，也讓故鄉留下寶貴記憶。

林俊憲今天在台南政大書城發表新書「憲在台南：林俊憲的台南美食私名單」，同時舉辦簽書會，現場書迷擠爆，在地美食店家也站台力挺；總統賴清德則為新書寫推薦序，且以影片表達支持。

林俊憲指出，「憲在台南」5年前開始拍攝影片，如今已介紹逾120間台南在地商家，許多店家都是2、30年老朋友，卻面臨接班壓力，甚至結束營業，非常可惜。這本書重點就是透過美食，書寫台南這座城市的人與故事，為自己的故鄉留下寶貴記憶。

林俊憲以「一碗鹹粥」做比喻。他說，台南被譽為「美食之都」，悠久歷史造就豐富飲食文化，「溪北的米、七股學甲的虱目魚、安平的蚵仔，共同造就一碗鹹粥，少了一味都不是台南味」，詮釋大台南緊密連結。

林俊憲新聞稿指出，新書上市後，銷售超乎預期，1週內首刷及2刷售罄，目前已第3刷，他手邊數量也不多，已將首批新書送給書中收錄店家，沒這些店家，這本書就不可能成真。

台南 林俊憲 美食

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