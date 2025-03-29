雲林一胎領6萬催出8千新生兒 張麗善：今年出生都可領

雲林縣受人口老化、外流影響，人口數生不如死，去年祭出為期2年的生育補助加碼萬寶龍計畫，目標催生一萬人，至今年三月已突破8千人，預估年底前將突破萬人，縣長張麗善今到第8千名新生兒家中道賀，宣布已追加預算，只要今年出生新生兒都能領取補助。

雲林縣去年祭出2年5億元萬寶龍催生計畫，每名新生兒可獲生育津貼、營養金共6至13萬元，民政處長蕭德恕表示，截至3月26日已有8084名新生兒，張麗善今與虎尾鎮長林嘉弘、縣議員黃美瑤及王鈺齊等人到虎尾吳姓新手爸媽家中祝賀第8千名新生兒誕生。

吳姓新手爸媽不僅可領到首胎6萬元生育補助，還能領到虎尾鎮公所加碼的一萬元津貼，爸媽表示，小男嬰才剛滿月，新生兒開銷不少，這筆津貼能紓解小朋友的生活支出，非常感謝。

縣府社會處長林文志表示，2年6億的萬寶龍計畫成效良好，去年已追加預算，發出逾4億元津貼，預估今年底前新生兒數可能超過1.2萬人，上月已追加1億元經費因應。

林嘉弘表示，公所響應政策，今年編列600萬元，補助每胎一萬元，如果新生兒數超乎預期，會追加預算因應。