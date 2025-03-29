台南二王基督墓園將強制遷葬 上百家屬連署陳情賴清德

台南市政府決定重畫二王市地，永康二王基督教墓園恐將強制拆遷。墓主家屬組自救會下午在墓園舉行聯合追思禮拜，100多家屬與教會人士追念先人。自救會與家屬發起向總統府陳情連署，當地民代與文史工作者到場關心表示支持，爭取將墓園排除在市地重畫範圍內。

追思禮拜由台南市伊甸、大林、二空與東門巴克禮紀念教會牧長聯合主持。百餘墓主家屬連署總統府陳情書。呼籲總統賴清德、副總統蕭美琴「重視並保留這片珍貴歷史與信仰遺產，命令文化部重新評估墓園的文資價值，並要求台南市政府暫停強制拆除的行政作為」，應與共有墓園的台南10餘間教會及數千墓主家屬對話，共同尋求可行解決方案。

自救會長牧師方永健證道，與會眾祈禱求神「感動軟化政府的心，能認識這座墓園屬靈價值，求神讓在此先輩信仰見證能被後世保存紀念與傳頌。」

東門巴克禮教育推廣協會總幹事李新元說，此墓園是台灣首座由不同基督教宗派聯合建立的私人墓園，乘載1949年隨國民政府來台外省基督徒的歷史記憶，更是一部活生生台灣基督教歷史。他批評台南市府如強制重畫遷葬，是對台灣歷史一大破壞。

前立委陳以信也是墓主家屬，他家族先人已知有15門墓在此。他表示，家族都是本土長老教會信徒，因緣際會與外省來台的基督信徒們共葬此園，正凸顯台灣多元包容的文化精神，也代表基督徒在主裡合一的美好見證。他希望台南市長黃偉哲主動將墓園排除重畫，並將墓園作為台南重要基督文化遺產，未來台南500時才有地方可紀念。

二王基督教墓園是在民國六十年時，由台南地區十四間教會共同出資購置的私人墓地，五十餘年來埋葬有一千餘位基督徒，有許多基督教界重要牧長與外國宣教士都埋葬其中。台南市政府規劃二王市地重劃案時，不顧墓園所有權人與所有墓主家屬的反對，強制將墓園納入重劃範圍。