來台南露營吧！第一水庫坐擁森林 、享受星空、遠眺群山

台南市向來以美食、古蹟吸引觀光客，鑑於戶外旅遊逐漸成觀光新趨勢，市府觀旅局斥資整修虎頭埤露營區，並大力輔導合法露營區，目前全市有13家合法露營區，並有47家申請中，觀旅局將在4月中旬召開輔導說明會，150個名額很快就秒殺，台南市露營協會近日成立，將合作促進露營產業發展。

觀旅局表示，仍有為數相當多的不合法營區，多數是土地問題，提醒有意投入者一定要先做好土地分區使用調查，避開敏感區，之前有業者以特定農業區土地申請就被駁回，呼籲民眾選擇合法露營區，可上觀光署露營資訊平台查詢。

台南擁有相當多元的自然生態環境資源，水庫型有虎頭埤水庫營地，新設探索區增加攀爬區、健身區，適合全家老少，園區廣大可沿著湖畔散步或騎單車環湖，夏天也有開放滑水道。另環湖步道新設3粒亭休息區，利用太陽光電增加夜間照明，也符合無障礙設施。德元埤荷蘭村露營區有汽車露營區、棧板露營區、草地露營區、雨棚營地4種不同的營地選擇。

海邊型有雙春濱海遊憩區，區內愛莊園有沙灘、自然景觀及豐富的生態系統，遊客可在延伸的木棧道走入有如夢遊仙境的忘憂森林，或到沙灘遊憩玩水，夜晚有星空體驗；山區型梅嶺神秘氣場露營區位楠西區梅嶺，全新衛浴設施，可搭60帳也可車露。

上班族洪先生昨天下班到虎頭埤「一人露營」，認為台南露營區空間較大，不會擁擠互相干擾， 且營區夜間有照明很安全，坐擁一座森林的露營體驗非常棒。