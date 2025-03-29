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《幾米男孩的100次勇敢》全臺最大馬戲篷在臺南

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

由世界級FOCASA 馬戲團攜手繪本作家幾米，以及雲門舞集創辦人林懷民，夢幻聯乘推出全新定目劇《幾米男孩的100次勇敢》，28日晚間首度登場，不少民眾全家出動開心觀賞這場難得的表演，氣氛相當熱鬧。

臺南市長黃偉哲表示，FOCASA幾米馬戲樂園是臺南限定的特別企劃，由市府與FOCASA馬戲團攜手打造，感謝所有的支持者，及一直以來給予支持的夥伴們。這次的深度合作對於臺南來說意義非凡，不僅為臺南大朋友、小朋友帶來正面影響，也期盼未來有更多合作機會，持續為臺南帶來更多美好。

文化局表示，FOCASA幾米馬戲樂園不只是馬戲藝術創新的展現，更是一場讓每個人都能夠感受勇敢、希望與愛的沉浸體驗。除了馬戲定目劇的演出外，戶外體驗專區及設施更將繪本場景搬進現實，包括團團轉旋轉木馬、勇氣補給站、幾米大型裝置藝術等，讓所有人都可以身歷其境，走進幾米筆下的夢想國度。

文化局指出，本次帳棚定目劇《幾米男孩的100次勇敢》取材自幾米的繪本創作，並特邀雲門舞集創辦人林懷民擔任導演，夢幻聯動打造全新劇場沉浸式體驗。這座7層樓高的馬戲帳篷不僅是樂園的核心，更象徵著臺南對於馬戲藝術發展的支持與創新。目前首週帳篷定目劇演出幾已完售，凡購買第二週兒童節期間定目劇演出的門票即可免費入園參與當日樂園內活動，歡迎大家把握機會。

文化局補充，《FOCASA幾米馬戲樂園》即日起至4月27日正式對外開放，活動為期五週，期間帶來27場馬戲定目劇售票演出，4月3日至4月6日兒童節連假期間更加碼8大專區並推出連假限定入園票，預計將吸引大量親子遊客，帶動春季旅遊熱潮。

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幾米 臺南

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