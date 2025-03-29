清明連假前1周提前掃墓 嘉義最大公墓園區湧車潮

今、明天是清明連假前周休假日，不少民眾提前返鄉祭祖，許多公墓發生火警，水上鄉南鄉村內的嘉義縣市最大公墓園區，一早湧入大批掃墓人潮、車潮，水上鄉生命紀念館至龍巖嘉雲會館的施工路段暫停施工，再加上警方及義警站在烈日下指揮交通，整體車流交通順暢。

嘉義縣今天發生超過10件墓地雜草火警，盡管消防局不斷呼籲民眾掃墓時勿點火燒草、燒金紙時要撲滅餘燼，但仍有民眾一把火就燒了整座墓園，火勢蔓延連別人祖先的墓碑也一起燒黑，消防隊員疲於奔命，還出動無人機宣導，只希望清明節旺季趕快結束。

嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢500公尺路段正在施工，龍巖嘉雲生命紀念館及水上納骨塔前約50公尺路段易塞車，為避免清明時期出現大塞車，縣市政府決議掃墓期間道路工程停工，另外4月3、4日停止火葬，避免送葬隊伍阻塞交通，目前交通狀況順暢。

市府指出，嘉市納骨塔從3月22日起至4月6日統一在戶外祭拜區祭拜，塔內禁止持香及祭品進入，也會封閉金爐，全面推動「紙錢集中焚燒」服務，4月3、4日停止火化作業，避免送葬隊伍阻塞交通，清明節掃墓人潮多，可提早掃墓，避免交通壅塞。