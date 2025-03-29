歡慶兒童節！台南辦親子水上划船、市立游池有氣墊樂園

歡慶兒童節！台南市永華國民運動中心4月5日舉辦兒童節划船趣味活動，南市立游泳池4月5日至6日推出「氣墊樂園」，邀請家長與孩子們連假一同來暢玩。

體育局表示，永華國民運動中心划船趣味競賽需年滿4歲以上，每個隊伍由親子1大1小組成，4道關卡考驗比賽精準度、速度和親子默契，除了水中安全教育，活動全程皆有工作人員及救生員指導保護安全，有意參加者可逕向游泳池櫃台報名。

市長黃偉哲表示，天氣逐漸轉熱，推出水上休閒活動，除增進孩子們對水上活動的興趣，也盼透過融入水中安全教育課程，提升家長及孩童水域安全意識，為緊接而來的炎炎夏日做好準備。

體育局長陳良乾表示，游泳戲水是民眾熱愛的消暑活動，除積極普及學校游泳課程外，也希望透過各式各樣的水上休閒活動，增進民眾宣導水域安全知識，期盼在這盛夏，大朋友、小朋友們都可以「清涼一夏，安全一夏」。