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歡慶兒童節！台南辦親子水上划船、市立游池有氣墊樂園

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市體育局邀請小朋友連假到永華國民運動中心及市立游泳池歡慶兒童節。圖／台南市體育局提供
台南市體育局邀請小朋友連假到永華國民運動中心及市立游泳池歡慶兒童節。圖／台南市體育局提供

歡慶兒童節！台南市永華國民運動中心4月5日舉辦兒童節划船趣味活動，南市立游泳池4月5日至6日推出「氣墊樂園」，邀請家長與孩子們連假一同來暢玩。

體育局表示，永華國民運動中心划船趣味競賽需年滿4歲以上，每個隊伍由親子1大1小組成，4道關卡考驗比賽精準度、速度和親子默契，除了水中安全教育，活動全程皆有工作人員及救生員指導保護安全，有意參加者可逕向游泳池櫃台報名。

市長黃偉哲表示，天氣逐漸轉熱，推出水上休閒活動，除增進孩子們對水上活動的興趣，也盼透過融入水中安全教育課程，提升家長及孩童水域安全意識，為緊接而來的炎炎夏日做好準備。

體育局長陳良乾表示，游泳戲水是民眾熱愛的消暑活動，除積極普及學校游泳課程外，也希望透過各式各樣的水上休閒活動，增進民眾宣導水域安全知識，期盼在這盛夏，大朋友、小朋友們都可以「清涼一夏，安全一夏」。

永華國民運動中心也將舉辦一連串屬於兒童的探險課程，有「青少年樂樂棒球」體驗課以及「兒童空中瑜珈」單月體驗課，希望藉由開設多項體驗課程，讓孩童們解鎖全新運動樂趣。

台南市體育局邀請小朋友連假到永華國民運動中心及市立游泳池歡慶兒童節。圖／台南市體育局提供
台南市體育局邀請小朋友連假到永華國民運動中心及市立游泳池歡慶兒童節。圖／台南市體育局提供
台南市體育局邀請小朋友連假到永華國民運動中心及市立游泳池歡慶兒童節。圖／台南市體育局提供
台南市體育局邀請小朋友連假到永華國民運動中心及市立游泳池歡慶兒童節。圖／台南市體育局提供

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