南市81戶寄養家庭 分享最大成就「看到孩子穩定成長」

台南市今天頒發81戶寄養家庭合格證書，並表揚服務2戶屆滿10年及2戶屆滿30年的寄養家庭，感謝其長期對寄養兒少的照顧，與市府一同守護兒少未來。

林岳聰和楊淨茹夫妻擔任寄養父母邁入第9年，提供穩定和豐富的家庭環境與資源，夫妻倆積極讓寄養孩子參與家務、體驗宗教信仰、參與節慶活動，重視孩子們從生活中學習責任和自信。

林岳聰說，寄養孩子的照顧需要與市府、家扶、醫院、學校和諮商所等機構共同合作，透過團隊及他們夫妻的努力，能看到每個來到他們家的孩子逐漸穩定和成長，重新認識父母形象與建構穩定的家庭生活節奏，就是他和太太擔任寄養家庭的最大成就感。

市長黃偉哲感謝寄養爸媽，寄養家庭是孩子愛的避風港，當兒童少年受到疏忽照顧或發生重大變故，必須短暫帶離其原生家庭時，透過寄養家庭的細心照護，用愛溫暖孩子的心，帶給兒少更適切的服務，感謝南北家扶中心對家庭與孩子所提供的專業服務，陪伴這群需要的孩子們走過逆境，穩定地成長。