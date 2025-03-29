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矽品雲林頒獎學金 徵500個職缺年薪逾百萬不是夢

中央社／ 雲林縣29日電

封測大廠矽品精密工業股份有限公司今天在雲林縣頒發優秀學子獎學金，並現場徵才。矽品指出，這波提供職缺約500個且許多年薪超過百萬元，可為雲林永續發展貢獻力量。

矽品今天發布新聞稿表示，今年首度與虎尾鎮公所、斗六市公所合作，設立「矽品精密工業股份有限公司暨日月光文教基金會贊助虎尾鎮在地優秀人才獎學金」，並結合今天的兒童節活動舉辦頒獎典禮，超過80名學子獲頒獎學金。

新聞稿中，矽品精密人力資源處招募暨人資客服部經理郭珀華表示，矽品近年積極拓展在台投資，持續擴增彰化二林廠，雲林虎尾新廠今年即將營運，斗六廠也緊鑼密鼓籌辦。

郭珀華指出，矽品近期提供約500個雲林地區職缺，將為虎尾、斗六帶來在地就業新契機，積極為雲林永續發展貢獻力量。

她表示，啟動雲林獎學金計畫支持在地教育，期待吸引更多優秀人才投入半導體產業，為台灣未來科技發展奠定堅實基礎的同時，也希望學子將回鄉發展納入未來職涯考量。

斗六 職缺 雲林

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