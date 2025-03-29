推薦林俊憲美食新書 賴清德影片現聲「他已為台南準備好了」

民進黨立委林俊憲出版新書「憲在台南」，將多年介紹台南美食故事集結出書，今天在台南政大書城舉行新書發表暨簽書會，超過500名讀者排隊等候簽名；「重量級嘉賓」賴清德總統，不僅為新書寫推薦序，也以影片的方式在發表會現身支持。

賴清德說，他與林俊憲認識30年，絕大部份時光都在台南度過，並引用知名文學家葉石濤的話，「台南是⼀個適合⼈們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過⽇⼦的好地⽅。」表示這是他在市長任內努力維繫的目標，而林俊憲也已「準備好了，要接續為台南的建設努力打拚。」

林俊憲說，「憲在台南」從5年前拍攝影片，到現在已介紹超過120間台南在地商家，他感受最深的是，許多店家都是他2、30年的老朋友，現在面臨接班壓力，有些店甚至因此結束營業，非常可惜。他也說，這本書重點其實是透過美食，書寫台南這座城市的人與故事，為他的故鄉留下寶貴的記憶。

林俊憲以「一碗鹹粥」做比喻。他認為，台南之所以能享譽「美食之都」盛名，除了悠久歷史造就豐富食文化，更因台南市各項農漁產品產量幾乎都是台灣前三名，「溪北的米、七股學甲的虱目魚、安平的蚵仔，共同造就一碗鹹粥，少了一味都不是台南味」以飲食角度詮釋整個大台南的緊密連結。

今日發表會，有大批支持林俊憲的市民前來力挺，現場購買新書請他簽名，他拍攝影片的首集店家，台南南區知名「阿銘牛肉麵」老闆、永康「阿元羊肉」二代以及數十間書內店家也到場支持。多人也力讚林俊憲的新書，讓更多人看見台南，是台南的「最佳代言人」。