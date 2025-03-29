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影／大型撞飛事故現場 雲林縣青年趣味運動會逾百人同場搶獎金

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府祭出總獎金4萬8千元，今在鎮南國小舉辦「青年趣味運動會」，逾150名青年組隊參加泡泡足球大風吹、羽球團賽。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府祭出總獎金4萬8千元，今在鎮南國小舉辦「青年趣味運動會」，逾150名青年組隊參加泡泡足球大風吹、羽球團賽。記者陳雅玲／攝影

慶祝3月29日青年節，雲林縣政府祭出總獎金4萬8千元，今在鎮南國小舉辦「青年趣味運動會」，逾150名青年組隊參加泡泡足球大風吹、羽球團賽，勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，希望透過輕鬆有趣的益智競技活動，鼓勵青年與不同領域同儕交流。

縣府勞青處3年前開始舉辦青年趣味運動會，鼓勵青年同儕交流，每年都吸引許多青年朋友報名，今年報名人數逾150人，組成24支隊伍競技，從「我家的貓會後空翻」、「中年危機」、「老闆加薪」等有趣隊名，展現出年輕人的創意。

上午「泡泡足球大風吹」競賽登場，參賽青年為爭奪獎金，活力十足，為搶得先機在會場上一群人撞成一團，趣味十足。

張世忠表示，參賽青年年齡介於18至38歲之間，活動主要目的是希望鼓勵年輕人可以多出來跟自己同年齡的人接觸，對社會有所關心，接下來也有青年系列活動陸續登場，4月1月縣府將邀請到影后鍾欣凌現身與青年分享職涯歷程，期待更多青年參與縣府青年活動、愛上在地青春交流。

縣長張麗善今也到場與青年同樂，她表示，縣府近年舉辦電競、街舞比賽，並針對熱愛歌唱的青年朋友進行人才培訓，對於青年事務諮詢委員會提案，也積極回應落實執行，透過設置青年創業基地、開設青年理財學院、提供資金補助、專人輔導及專業課程資源，致力協助青年克服創業困難，期待更多青年返鄉、留鄉就業。

雲林縣政府祭出總獎金4萬8千元，今在鎮南國小舉辦「青年趣味運動會」，逾150名青年組隊參加泡泡足球大風吹、羽球團賽。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府祭出總獎金4萬8千元，今在鎮南國小舉辦「青年趣味運動會」，逾150名青年組隊參加泡泡足球大風吹、羽球團賽。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府祭出總獎金4萬8千元，今在鎮南國小舉辦「青年趣味運動會」，逾150名青年組隊參加泡泡足球大風吹、羽球團賽。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府祭出總獎金4萬8千元，今在鎮南國小舉辦「青年趣味運動會」，逾150名青年組隊參加泡泡足球大風吹、羽球團賽。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府祭出總獎金4萬8千元，今在鎮南國小舉辦「青年趣味運動會」，逾150名青年組隊參加泡泡足球大風吹、羽球團賽。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府祭出總獎金4萬8千元，今在鎮南國小舉辦「青年趣味運動會」，逾150名青年組隊參加泡泡足球大風吹、羽球團賽。記者陳雅玲／攝影

雲林 青年

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