影／大型撞飛事故現場 雲林縣青年趣味運動會逾百人同場搶獎金

慶祝3月29日青年節，雲林縣政府祭出總獎金4萬8千元，今在鎮南國小舉辦「青年趣味運動會」，逾150名青年組隊參加泡泡足球大風吹、羽球團賽，勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，希望透過輕鬆有趣的益智競技活動，鼓勵青年與不同領域同儕交流。

縣府勞青處3年前開始舉辦青年趣味運動會，鼓勵青年同儕交流，每年都吸引許多青年朋友報名，今年報名人數逾150人，組成24支隊伍競技，從「我家的貓會後空翻」、「中年危機」、「老闆加薪」等有趣隊名，展現出年輕人的創意。

上午「泡泡足球大風吹」競賽登場，參賽青年為爭奪獎金，活力十足，為搶得先機在會場上一群人撞成一團，趣味十足。

張世忠表示，參賽青年年齡介於18至38歲之間，活動主要目的是希望鼓勵年輕人可以多出來跟自己同年齡的人接觸，對社會有所關心，接下來也有青年系列活動陸續登場，4月1月縣府將邀請到影后鍾欣凌現身與青年分享職涯歷程，期待更多青年參與縣府青年活動、愛上在地青春交流。