影／困擾50年台南仁德潭稅橋終整建完工 今通車鄉親熱鬧慶祝

台南仁德保安、文賢里間潭稅橋因涵洞高、寬都不足，車輛常爭道意外頻傳，又因低窪大雨就淹無法通行，困擾地方半世紀。前年又有女騎士車禍身亡，立委王定宇上香時向死者承諾克服困難改善，終於解決，今辦通車數百老少鄉親參與非常熱鬧。

潭稅橋東接田厝、三甲、上崙，西連台1線、保安車站、自古為仁德南側，三爺宮溪流域最重要聯外孔道。後因附近大型工廠落腳、大學設立，倍增交通流量讓百年歷史、半世紀未整建的潭稅橋難以負荷，事故頻傳，成為在地庒民心中長久的痛。

今天地方舉辦「路平文賢、人車保安」通車慶祝活動。感謝王定宇、在地里長林江溪、顏榮城與市議員陳皇宇協助爭取經費，感謝三甲三爺宮慷慨捐地，潭稅橋終於新增涵洞打通，成安全道路。

父老說，潭稅橋陪伴好幾世代保安、文賢庒民，見證時代變遷，歷史推移。整建完成是地方半世紀來最大盛事。今天的活動串連潭稅橋前世今生，潭稅橋風華再現，成為凝聚地方的重要歷史印記。

王定宇說，這項工程困難程度有目共睹，上有台鐵火車軌道、下有水利圳水道，困擾地方近百年、最近50年地方都一直期待能改善。直到前年附近上崙一名年僅22少女在此車禍身亡，他到亡者靈堂上香時家屬問他能不能幫忙改善。

他說，雖然明明知道這個非常困難，但還是默默告訴亡者，「給我一兩年時間、一定會想辦法」，不過各個單位來看後都認為困難重重。直到台糖人員想到一旁有日本統治時期的五分車道廢棄多年、可用，才突破困境。要地主台糖、三老爺廟捐廟地開路。「感謝地方同心，不會解決問題的政府、政治是沒效用的政府、政治」。

王定宇表示，潭稅橋下的車道改建與淹水治理經費約6000萬元，國土管理署補助，台糖、三爺宮提供用地，橋下較低窪一併增設箱涵，引流至附近三爺溪，可有效降低當地水患，確保交通不中斷。完成後困擾當地50年問題終解決。

潭稅橋在台鐵西部幹線上，下方由保安路穿越，當地耆老指出，50年前設置3處涵洞，北側西向車道、中間東向車道，最南則是五分車道，因糖廠關閉五分車道停用荒廢已久，因灌溉水路影響通行空間最小東向車道仍是近百年磚造結構。