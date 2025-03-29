台南將軍紅蘿蔔當季木棉爭豔辦「同樂會」 黃偉哲代言

台南將軍正值紅蘿蔔採收季，木棉花耶盛開，將軍區公所今天在苓仔寮木棉道舉辦「將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會」，呈現地方特產與美麗鄉村風光。市長黃偉哲擔任活動代言人，與民眾一同體驗拔蘿蔔樂趣。

黃偉哲表示，今年將軍木棉花勢極佳正盛開，木棉花道也長，非常值得一看，而將軍的紅蘿蔔也是遠近馳名，賞繽紛的紅色木棉花、喝營養的紅蘿蔔汁，相得益彰，對身心都非常有益。賞完木棉花還可以再到附近的漚汪文衡殿參拜、將軍漁港逛逛，或到鄰近的北門走走，度過一個悠閒的假日，歡迎大家一起來。

將軍區因砂質鹽分土壤孕育出鮮甜優質的紅蘿蔔，素有「胡蘿蔔故鄉」的美譽，每年舉辦的拔蘿蔔體驗活動也深受親子喜愛，今年兩梯共550位民眾參加，宣布開拔後大家提著袋子湧進田間，1.2分蘿蔔田迅速被採收一空，大人小孩都滿載而歸。

將軍區長許博森指出，將軍的紅蘿蔔以鮮甜的口感和優良的品質廣受市場歡迎，參加民眾不僅能親手採收體驗農村之樂，還能免費將營養又新鮮的紅蘿蔔帶回家與親友分享，許多人也藉此認識到將軍區的優質農產品。

區公所還在苓仔寮木棉道旁種植了一整片的大波斯菊，雙色花海交織出濃濃的春意，吸引遊客駐足欣賞。一旁的花田音樂會也邀請樂團演出，一首首經典曲目讓觀眾沈浸美景與音樂中。