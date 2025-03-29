阿拉伯粉紅村開園 花旗木下月盛開

嘉義縣竹崎鄉義隆村種植超過2千棵粉紅花旗木，每年4月盛開美不勝收，義隆村長葉志紘昨天舉辦開園活動，逾百人齊聚逛市集，樹上花朵含苞待放，預計清明節後綻放，縣長翁章梁參加開園，花期持續約1個月，邀大家賞花。

阿拉伯粉紅村免費入園，87歲行政院前院長張俊雄、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長李碧菁、竹崎商圈文化觀光發展協會理事長林建呈、竹崎高中校長蘇淵源等參加開園。

葉志紘綽號「阿拉伯」，13年前發想將故鄉變成夢幻粉紅色，在國道3號下竹崎交流道進入166縣道沿路種超過3千多棵粉紅花旗木，義隆村被稱為「阿拉伯粉紅村」，隨著樹齡增加、樹冠長大，疏木減少為2千多課，盛開美景依然壯觀。

葉志紘說，粉紅花旗木種滿5年才會開花，園區花旗木種13年，今年受颱風影響倒了百棵，立即補種新花旗木，也為水土保持種粉萼花及粉樸花，試種金針花、三爪金龍等，希望一年4季都有不同品種花盛開，讓遊客感受繽紛美景。

每年清明節後30天花旗木盛開，花開時期白天夜晚賞花都適宜，遊客開車從國道3號下竹崎交流道進入166線道後，沿路就可感受粉紅花開浪漫，因村內腹地不大，建議將車子停放於台3線及166縣道路旁，步行前往賞花。