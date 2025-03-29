台南畜牧糞尿處理中心 2期動土

台南市推動畜牧業環保與綠能轉型，柳營酪農區八翁里畜牧糞尿集中處理中心2期工程昨天動土，提升急水溪水質；雲林縣府與雲科大、虎科大合作5年整治計畫，協助新虎尾溪沿岸畜養場改善排汙系統，朝環境永續發展。

八翁里畜牧糞尿集中處理中心1期去年8月啟用，是台南首座綠能示範廠，目前處理21家畜牧場約3630頭牛產生廢棄物與廢水，每日處理量近330公噸，2期工程完工與1期合併可每日處理870多公噸糞尿廢水，改善酪農區畜牧廢水及異味，推動綠色循環與永續發展。

環保局說，設置後台19甲線急水溪橋水質RPI（河川汙染指數）明顯下降，水質改善超過32%，距脫離嚴重汙染剩最後一哩。廠區成功運作，提升畜牧糞尿資源化處理效能，為2期工程奠定基礎，提升環保技術與綠能產業應用。

2期工程選址於1期廠區後方，經費約2.18億元，環境部與市府合計補助1.07億元，由台以八翁公司建設營運。完工後，預計每日處理540公噸糞尿廢水，涵蓋24家畜牧場，處理3861頭牛隻與6千頭豬隻所產生廢棄物與廢水，採用濕式厭氧發酵與蚯蚓堆肥技術，達成廢棄物循環再利用目標。

雲林濁水溪、新虎尾溪等主要河川中度汙染，畜牧廢水汙染較嚴重，環保局提出產學合作5年整治計畫昨天起跑，將透過AI監控協助新虎尾溪沿岸畜養場改善排汙系統，未來與台塑技術合作以截流方式集取河流「再生水」供作科技工業用水，朝環境永續方向發展。

啟動儀式由縣長張麗善、環境部水質保護司長王嶽斌主持，環保局、農業處、雲科大、虎科大及台塑簽署MOU成立「畜牧專家輔導團隊」，未來由農業處爭取補助，透過專家團隊輔導，雙管齊下，以提升廢水處理效能。