FOCASA幾米馬戲樂園台南登場 市長黃偉哲：圓大家童年的夢
結合馬戲藝術與繪本精彩內容的「FOCASA幾米馬戲樂園」，今天下午在水交社文化園區大草原盛大開幕，由市長黃偉哲主持開箱，搶先進入這座7層樓高，可容納千人的馬戲帳篷。
黃偉哲表示，「FOCASA幾米馬戲樂園」是台南限定的特別企劃，由市府與FOCASA馬戲團攜手打造，將繪本場景搬進現實場域，包括團團轉旋轉木馬、勇氣補給站、幾米大型裝置藝術等，讓所有人都可以身歷其境，走進幾米筆下的夢想國度，最特別是帳棚定目劇「幾米男孩的100次勇敢」，邀雲門舞集創辦人林懷民擔任導演，打造全新劇場沉浸式體驗。
黃偉哲說，林懷民的國際成就有目共睹，與幾米結合可說是強強聯手，圓了大家童年的夢想。從今日開始到4月27日，整整一個月的精彩夢幻馬戲就呈現在你我面前。水交社園區以前是眷村，保留濃濃的眷村味，歡迎大家來水交社園區，細細品味台南的文化，保證值回票價。
林懷民表示，很多人包括他自己都很驚訝，為什麼會參與馬戲表演，但他認為所有劇種裡，馬戲可以讓大家非常開心，因此不知不覺間走進這個奇幻世界。他也稱讚每位演員都非常樸素，且技術非常高超、認真，讓他走進帳篷就感覺歡喜。
FOCASA幾米馬戲樂園即日起至4月27日正式對外開放，活動為期五周，期間帶來27場馬戲定目劇售票演出，4月3日至4月6日兒童節連假期間加碼8大專區並推出連假限定入園票。
文化局表示，目前首周帳篷定目劇演出幾已完售，凡購買第二周兒童節期間定目劇演出的門票即可免費入園參與當日樂園內活動，歡迎大家把握機會，若想暢遊FOCASA幾米馬戲樂園的精彩設施及各大專區，也請把握兒童連假限定入園票，包括市民優惠券250元、家庭套票等各式優惠方案。
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