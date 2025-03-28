FOCASA幾米馬戲樂園台南登場 市長黃偉哲：圓大家童年的夢

結合馬戲藝術與繪本精彩內容的「FOCASA幾米馬戲樂園」，今天下午在水交社文化園區大草原盛大開幕，由市長黃偉哲主持開箱，搶先進入這座7層樓高，可容納千人的馬戲帳篷。

黃偉哲表示，「FOCASA幾米馬戲樂園」是台南限定的特別企劃，由市府與FOCASA馬戲團攜手打造，將繪本場景搬進現實場域，包括團團轉旋轉木馬、勇氣補給站、幾米大型裝置藝術等，讓所有人都可以身歷其境，走進幾米筆下的夢想國度，最特別是帳棚定目劇「幾米男孩的100次勇敢」，邀雲門舞集創辦人林懷民擔任導演，打造全新劇場沉浸式體驗。

黃偉哲說，林懷民的國際成就有目共睹，與幾米結合可說是強強聯手，圓了大家童年的夢想。從今日開始到4月27日，整整一個月的精彩夢幻馬戲就呈現在你我面前。水交社園區以前是眷村，保留濃濃的眷村味，歡迎大家來水交社園區，細細品味台南的文化，保證值回票價。

林懷民表示，很多人包括他自己都很驚訝，為什麼會參與馬戲表演，但他認為所有劇種裡，馬戲可以讓大家非常開心，因此不知不覺間走進這個奇幻世界。他也稱讚每位演員都非常樸素，且技術非常高超、認真，讓他走進帳篷就感覺歡喜。

FOCASA幾米馬戲樂園即日起至4月27日正式對外開放，活動為期五周，期間帶來27場馬戲定目劇售票演出，4月3日至4月6日兒童節連假期間加碼8大專區並推出連假限定入園票。