花卉商機╱ 台灣蘭展破36.2萬人次 估3至5年外銷訂單破百億

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展於3月23日圓滿落幕，每日吸引上萬人參訪，首日即突破4萬人次，創下驚人紀錄。今天舉行成果發表會，今年蘭花銷售額達2614萬，周邊農特產品銷售額為836萬，展會期間總參觀人數達36.2萬人次，預估3至5年外銷訂單將達114.3億新台幣，均刷新歷年紀錄。

台南市長黃偉哲表示，前三日舉行的亞太蘭花會議吸引來自15國的專家學者，共舉辦49場專題演講，展示19篇海報，探討蘭花保育、栽培技術及品種權等議題。這次會議首次與台灣國際蘭展合併舉辦，形成為期16天的盛會，共有34國參展單位與50場專業論壇，聚焦蘭花育種、科學研究與產業永續發展。

黃偉哲指出，台南作為會議地點具有象徵意義，期望未來20年台灣蘭花產業能持續升級並深化國際合作。今年的亮眼成果也突顯出台南蘭花市場需求的成長與國內外影響力的擴大。除了現場銷售，蘭展期間還促成多場業務合作，與國內外採購商、專家積極洽談，外銷訂單亮眼，持續推動蘭花產業的發展。

農業部計畫在2025至2030年打造「花卉產業創新園區」，以現有的蘭花園區為基礎，聚焦高價花卉作物並結合農業生態教育，鞏固台灣花卉產業在全球的競爭優勢。台南市政府表示，將與農業部密切合作，推動蘭花產業轉型，以「花創園區」結合科技與生產，實現永續發展並接軌國際市場。