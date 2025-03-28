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嘉義市兒童節獨「嘉」禮物 送學童1張Hami書城閱讀書卡探索知識
兒童節將近，嘉義市以「健康活力新世代、典範領航新未來」為主題辦理慶祝活動，嘉義城隍廟與中華電信合作，贈送1萬4600組Hami書城閱讀書卡作兒童節禮物，讓孩子們1個月內無限瀏覽數位書籍，培養閱讀習慣，拓展學習視野。
市府今天下午在在民族國小舉辦「城隍贈書啟童心，智慧書城展未來」捐贈活動，民族國小國樂表演開場，接著學童呂宜謙、馬巧芃以行動戲劇呈現Hami書城的多元性、趣味性與便利性，代表全市學童向市府、城隍廟及中華電信表達感謝，場面溫馨感人。
副市長林瑞彥代表市長黃敏惠出席，感謝城隍廟與中華電信推動公益，守護孩子成長學習，期望透過Hami書城閱讀書卡，讓孩子們探索、深入閱讀，沉浸書海尋找屬於自己的寶藏，讓學習成為習慣、享受，鼓勵學童把握時間暢遊書海中。
教育處長郭添財說，閱讀是通往世界大門，透過數位閱讀，孩子們不僅能享受知識樂趣，更能培養獨立思考與探索的能力。公兒童節益贈書活動，全市國小學童都可獲得1張Hami書城閱讀書卡。期望孩子們珍惜禮物，讓閱讀成為一生好習慣。中華電信額外提供獎勵給每校3份獎品，讓各校做為推動閱讀競賽獎品。
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