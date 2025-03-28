大甲媽祖4月6日抵雲林 縣府將提供西螺免費接駁車

2025年大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於4月4日深夜起駕，預定在6日和9日往返行程，駐駕在西螺福興宮，為方便隨香客往返雲林各主要交通站點，6、9日2天雲林縣府將提供免費接駁車，分別從西螺轉運站到高鐵雲林站、西螺轉運站到斗六火車站兩路線，歡迎民眾搭乘。

雲林縣府交通及工務局長汪令堯表示，大甲媽每年隨香的人多達數萬人，為減少自駕車數造成交通壅塞與停車不便，今年配合大甲媽鑾轎進入雲林的日程，縣府將提供免費接駁車，讓隨香客從西螺轉站前往高鐵雲林站、斗六火車站更便捷。

交工局指出，免費接駁車服務時間為4月6日及9日，從西螺轉運站到高鐵雲林站的班次時間為下午7點45分、8點45分、9點45分及10點10分。從西螺轉運站到斗六火車站的班次時間下午7點、7點半、8點10分、8點40分、9點20分及10點半。

交工局提醒，每趟車程約40分鐘，但實際行駛時間要視當天交通狀況而定，加上遶境期間人潮多，車班可能會有延誤，請民眾體諒並耐心等候。

汪令堯說，除了縣府提供的免費接駁車，現有往返西螺和斗六的客運有日統客運、台西客運共6條路線，西螺往返高鐵雲林站則有台西客運2條路線，另西螺往北到員林、彰化有3條路線，往南到嘉義有1條路線，民眾可善加利用。