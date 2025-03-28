快訊

泰國股市因緬甸大地震停止交易 總理貝東塔宣布曼谷進入緊急狀態

中職／開幕象獅大戰亮牌 德保拉vs.布雷克老面孔對決

恐數千人罹難…緬甸7.7強震屬「大規模災難」美示警1300萬人受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

立委造謠南市府洩漏「戰時糧食配送地圖」南市府：勿潑髒水

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

有立委要求農業部提供「戰時糧食配送站地圖」遭農業部拒絕，硬扯臺南市政府也洩漏資訊，對此，臺南市政府予以嚴正駁斥。南市政府指出，全民國防手冊內「防災民生物資的配給配售站」屬公開資訊，「戰時糧食配送站地圖」則是機密，兩者不同，呼籲立委應做好查證、勿潑髒水。

臺南市政府表示，依國防部規定，南市府於111年6月27日完成各縣市版「全民國防手冊」編修製作，提供市民遇空襲或臨災時緊急應變資訊參考。其中臺南市版全民國防手冊中，明列「防災民生物資的配給配售站」的地點。這些站點屬公開資訊，以便災害發生時市民迅速獲得所需的基本生活物資。而翁曉玲索要的資訊則是農業部農糧署糧倉地點及存量，公糧為國內重要關鍵基礎設施，屬於機密性資料，基於國家安全及資源管理的考量，不對外公開。

南市府強調，「防災民生物資的配給配售站」的設置考量便利性，市民可透過市府官方網站、社區公告，查詢具體地址，以利災難發生時提供必要支援。

聚傳媒

國防部 臺南 農業部

延伸閱讀

小甘迺迪「管過界」 擬禁糧券買汽水 農業部不滿被插手

國民黨民調：71%民眾支持還錢於民

嚴審成罷免理由 國民黨民調：近6成認同刪不合理預算

批在國會搞戒嚴 白營提議譴責卓榮泰、柯建銘送紀律委員會

相關新聞

花卉商機╱ 台灣蘭展破36.2萬人次 估3至5年外銷訂單破百億

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展於3月23日圓滿落幕，每日吸引上萬人參訪，首日即突破4萬人次，創下驚人紀錄。今天舉行成...

大甲媽祖4月6日抵雲林 縣府將提供西螺免費接駁車

2025年大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於4月4日深夜起駕，預定在6日和9日往返行程，駐駕在西螺福興宮，為方便隨香客往返雲林各主要...

嘉義市兒童節獨「嘉」禮物 送學童1張Hami書城閱讀書卡探索知識

兒童節將近，嘉義市以「健康活力新世代、典範領航新未來」為主題辦理慶祝活動，嘉義城隍廟與中華電信合作，贈送1萬4600組H...

立委造謠南市府洩漏「戰時糧食配送地圖」南市府：勿潑髒水

有立委要求農業部提供「戰時糧食配送站地圖」遭農業部拒絕，硬扯臺南市政府也洩漏資訊，對此，臺南市政府予以嚴正駁斥。南市政府指出，全民國防手冊內「防災民生物資的配給配售站」屬公開資訊，「戰時糧食配送站地圖

紀念鄭南榕追求言論自由 南市「自由造音」回顧歌曲被查禁時代

為紀念鄭南榕追求言論自由而奉獻犧牲的精神，台南市政府率先全國訂定每年4月7日為「言論自由日」，自2012年起持續舉辦系列...

改善畜牧廢水 台南柳營八翁畜牧糞尿處理中心二期開工

台南市柳營八翁里畜牧糞尿集中處理中心二期工程今天動土，完工後與一期合併可每日處理870多公噸糞尿廢水。市政府希望這樣有效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。