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立委造謠南市府洩漏「戰時糧食配送地圖」南市府：勿潑髒水
有立委要求農業部提供「戰時糧食配送站地圖」遭農業部拒絕，硬扯臺南市政府也洩漏資訊，對此，臺南市政府予以嚴正駁斥。南市政府指出，全民國防手冊內「防災民生物資的配給配售站」屬公開資訊，「戰時糧食配送站地圖」則是機密，兩者不同，呼籲立委應做好查證、勿潑髒水。
臺南市政府表示，依國防部規定，南市府於111年6月27日完成各縣市版「全民國防手冊」編修製作，提供市民遇空襲或臨災時緊急應變資訊參考。其中臺南市版全民國防手冊中，明列「防災民生物資的配給配售站」的地點。這些站點屬公開資訊，以便災害發生時市民迅速獲得所需的基本生活物資。而翁曉玲索要的資訊則是農業部農糧署糧倉地點及存量，公糧為國內重要關鍵基礎設施，屬於機密性資料，基於國家安全及資源管理的考量，不對外公開。
南市府強調，「防災民生物資的配給配售站」的設置考量便利性，市民可透過市府官方網站、社區公告，查詢具體地址，以利災難發生時提供必要支援。
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