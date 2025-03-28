紀念鄭南榕追求言論自由 南市「自由造音」回顧歌曲被查禁時代

為紀念鄭南榕追求言論自由而奉獻犧牲的精神，台南市政府率先全國訂定每年4月7日為「言論自由日」，自2012年起持續舉辦系列紀念活動，今年已邁入第13年，今年以「自由造音」為主題，並以四大類型為核心呈現，來紀念言論自由鬥士鄭南榕以生命捍衛百分之百言論自由的決心，深深影響台灣民主發展。

市長黃偉哲表示，賴清德總統擔任台南市長率先全國訂定4月7日為言論自由日的城市，因此賦予更大的責任來承擔推廣言論自由的使命，不是天上掉下來要努力捍衛及守護，感念鄭南榕先生當年犧牲奉獻爭取言論自由的精神，他也希望透過此次活動的辦理，藉由音樂、展覽、影像、書籍等藝術形式，讓更多市民了解言論自由運動的價值與重要性，共同捍衛得來不易的民主。

黃偉哲今天攜手鄭南榕基金會董事長鄭竹梅、鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭、策展人李文政、市議員李啟維、沈震東等共同宣布系列活動正式展開，並由知名饒舌歌手大支演出揭開序幕，以音樂詮釋言論自由的價值，象徵自由不被箝制的精神。

針對近來的言論自由討論，鄭竹梅表示，唯有維護台灣的主權獨立才能持續保有言論自由的空間，只有當台灣不是中國的，台灣人才能持續享有言論自由，希望大家在引用鄭南榕的言論同時，也請記得他的另外一個主張是「台灣獨立」。

葉菊蘭也說，那是完全沒有言論自由的時代，太多歌曲被查禁，威權的政府是沒有言論自由，現在透過人民共同努力，讓台灣可以和平地慢慢走上完全的民主，大家要珍惜得來不易的言論自由，要破壞很容易，用戰爭武力威脅暴力侵犯都直接對言論自由環境的破壞，鄭南榕是很單純的人他的邏輯就是「台灣要主權獨立」及「百分之百的言論自由」、「和平非暴力」。

策展人表示，言論自由日系列活動「自由造音」，以回顧音樂審查的歷史，帶出過去曾遭查禁的歌曲，同時也承接鄭南榕先生喜愛的歌曲及其背後的歷史意涵，並自4月1日至4月30日透過音樂、展覽、圖書館聯名書展及Podcast 節目等多元方式，展現言論自由價值的形式，讓市民重新思考與體驗自由的可貴。

包括於4月4日在台南文化創意產業園區舉辦演唱會，此次活動演出陣容包含有知名樂團滅火器、水蜜桃偵探社、饒舌歌手大支及阿雞，透過以音樂傳遞對自由的熱血吶喊並穿插短講。

此外，並於星巴克前展出「民主戰車」攝影展及音樂介紹，透過與在地店家合作，來展示歌詞或播放曾被查禁的歌曲之微型展覽，並在圖書館來展出曾被查禁的歌曲與書籍的聯名書展。

民政局表示，台南作為民主發展的重要城市，透過此次言論自由日活動，希望能讓更多人理解歷史，並珍惜現今得來不易的自由環境，並期待市民朋友能透過活動參與，進而更加認識與支持言論自由的價值。