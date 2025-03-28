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改善畜牧廢水 台南柳營八翁畜牧糞尿處理中心二期開工

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南柳營八翁畜牧糞尿處理中心二期開工，推動綠能轉型。圖／台南市政府環保局提供
台南柳營八翁畜牧糞尿處理中心二期開工，推動綠能轉型。圖／台南市政府環保局提供

台南市柳營八翁里畜牧糞尿集中處理中心二期工程今天動土，完工後與一期合併可每日處理870多公噸糞尿廢水。市政府希望這樣有效改善酪農區畜牧廢水及異味問題，並提升急水溪水質，推動推動綠色循環與永續發展。

八翁里畜牧糞尿集中處理中心一期去年8月啟用，是台南首座綠能示範廠，目前處理21家畜牧場約3630頭牛產生的廢棄物與廢水，每日處理量近330公噸。

台南市環保局表示，設置後台19甲集水溪橋水質RPI（河川汙染指數）明顯下降，水質改善超過32%，距脫離嚴重汙染剩下最後一哩。廠區的成功運作，提升畜牧糞尿資源化處理效能，也為二期工程奠定發展基礎，進一步提升環保技術與綠能產業應用。

二期工程選址於一期廠區後方，總經費約2.18億元，環境部與市府合計補助1.07億元，環境部負擔6206萬元、市府4494萬元。由台以八翁公司負責建設與營運。完工後，預計每日可處理540公噸糞尿廢水，涵蓋24家畜牧場，處理3861頭牛隻與6千頭豬隻所產生的廢棄物與廢水，並採用濕式厭氧發酵與蚯蚓堆肥技術，達成廢棄物循環再利用目標。

環保局表示，這項工程不僅提升畜牧廢棄物資源化效率，更打造生質綠能循環園區，結合蚯蚓堆肥、沼氣發電與生物綠能利用。蚯蚓堆肥技術能有效分解有機物，並產製高價值的蚓糞土等有機肥料，促進綠能發展與農業循環利用。

秘書長方進呈、環境部次長葉俊宏等出席動土，象徵公私協力推動環保與綠能轉型。方進呈表示，台南將持續透過科技創新與綠色管理，提升環境品質，並帶動地方經濟與循環農業同步發展，為國內外提供可借鏡的綠能示範模式。

台南柳營八翁畜牧糞尿處理中心二期開工，推動綠能轉型。圖／台南市政府環保局提供
台南柳營八翁畜牧糞尿處理中心二期開工，推動綠能轉型。圖／台南市政府環保局提供
台南柳營八翁畜牧糞尿處理中心二期開工，推動綠能轉型。圖／台南市政府環保局提供
台南柳營八翁畜牧糞尿處理中心二期開工，推動綠能轉型。圖／台南市政府環保局提供

台南 廢棄物 水質

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