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雲林3條主要河川中度汙染 縣府啟動產官學河川治理計畫

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣環保局介紹最新的河川水質AI監測系統。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局介紹最新的河川水質AI監測系統。記者蔡維斌／攝影

雲林縣濁水溪、新虎尾溪等主要河川被調查屬中度汙染，其中以畜牧廢水汙染較嚴重，環保局提出產學合作5年整治計畫今天起跑，除將透過AI監控並將協助新虎尾溪沿岸畜養場改善排汙系統，未來並與台塑技術合作以截流方式集取河流的「再生水」供作科技工業用水，朝環境永續方向發展。

近年針對濁水溪、新虎尾溪、北港溪及施厝寮大排、馬公厝大排、牛挑灣大排等主要河川及區域排水進行監測調查，發現受沿岸畜牧、民生廢水排放影響，水質均受中度以上的污染。

進一步分析污染源以畜牧廢水占比居多，濁水溪占73.2%、新虎尾溪69.1%、北港溪47.1%，另據農業部調查統計雲林養豬場達1200場，養豬頭數153.5萬餘頭，占全國總頭數29.48%為位居全國之冠。

環保局長張喬維指出，為全面改善河川，環保局提出產官學合作5年治理計畫，除對畜牧場辦理水污染稽查管制工作，同時也已核可989場畜牧資源化，每年可減少266.83萬公噸畜牧廢水排入河川，目前全縣設置43座24小時河川水質監測設備，導入AI科技執法全面治理各大河川。

今天計畫啟動儀式由雲林縣長張麗善、環境部水質保護司長王嶽斌主持，並由環保局、農業處、雲科大、虎科大及台塑企業簽署MOU成立「畜牧專家輔導團隊」，未來將由農業處爭取補助，再透過專家團隊輔導，雙管齊下，以提升廢水處理效能。

張喬維說，該計畫預計到2030年分3期推動，先期將治理新虎尾溪莿桐到褒忠約10多公里河段，除輔導設置沼氣發電設施，以大場帶小場方式處理廢水，規畫區域型水質淨化場，運用智慧AI廣設水質感測器，降低畜牧廢水污染造，同時借重台塑技術協助，淨化新虎尾溪水質，預計每天可蓄集20萬噸「再生水」，足供未來褒忠科技園區使用。

他說，縣府首創「環境智慧決策系統」（YES系統），成功掌握縣內污染源，目前也已在各河流重點污染熱區、水質敏感河段設置水質感測器，並對廢水操作不佳的養場加強輔導和稽查。

張麗善表示，縣府將以智能、循環逐步推動畜牧業零排放、工業全回收及民生全處理的全方位環境發展目標，呼籲業者和民眾攜手共同守護河川。

雲林縣府與環境部、雲科大、虎科大、台塑簽署治理河川合作備忘錄，並成立「雲林畜牧永續專家輔導團」攜手改善雲林各大河川水質。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府與環境部、雲科大、虎科大、台塑簽署治理河川合作備忘錄，並成立「雲林畜牧永續專家輔導團」攜手改善雲林各大河川水質。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府與環境部、雲科大、虎科大、台塑簽署治理河川合作備忘錄，並成立「雲林畜牧永續專家輔導團」攜手改善雲林各大河川水質。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府與環境部、雲科大、虎科大、台塑簽署治理河川合作備忘錄，並成立「雲林畜牧永續專家輔導團」攜手改善雲林各大河川水質。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府與環境部、雲科大、虎科大、台塑簽署治理河川合作備忘錄，並成立「雲林畜牧永續專家輔導團」攜手改善雲林各大河川水質。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府與環境部、雲科大、虎科大、台塑簽署治理河川合作備忘錄，並成立「雲林畜牧永續專家輔導團」攜手改善雲林各大河川水質。記者蔡維斌／攝影

水質 濁水溪 環保局長

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