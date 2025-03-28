嘉義縣機車汰舊換新補助 電動機車最高補助2萬1千元

嘉義縣鼓勵民眾換購電動機車，節能減碳愛地球，補助淘汰老舊機車每輛2000元起，如果同時換購電動機車，今年可加碼申請經濟部產業發展署補助，最多2萬1000元。縣府環保局表示，汰舊換電動車補助金額史上最高，經費用完為止，請大家把握機會。

環保局表示，隨著機車齡增加，排放空氣污染物濃度相對提高，改騎乘電動機車，不僅有助於改善空氣品質，還可免除排氣檢驗及繳納燃料稅。此外，嘉義縣目前設有約170處電池充電站，設置地點可透過網站查詢 https://reurl.cc/mxnL3W，更換電池相當便利。

環保局指出，2025年申請購買電動車汰舊換新補助條件須符合3點，包括戶籍須設籍在嘉義縣、淘汰老舊機車車籍須在去年12月31日前設籍嘉義縣、老舊車輛須在今年12月31日前完成報廢及車體回收等程序，購買電動機車最多可向經濟部產業發展署申請補助2萬1000元。

線上登記取號網站 https://reurl.cc/EgqXr0，4月1日早上11點開放，10日內將補助文件親送或郵寄至環保局審查，以郵戳為憑，若是中低收入戶則無需線上預約，補助受理期限至明年1月9日前，以環保局收件日期為準，補助額度有限，用完為止。